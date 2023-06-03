تأثير السمنة على مستويات الكوليسترول.. وكيف تحمي نفسك؟

يعاني الكثير من الأشخاص من السمنة المفرطه والتي تشكل من خطر الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل وأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وتؤثر السمنة المفرطه على صاحبها بشكل كبير، لأن يرتبط وزن الجسم ارتباطًا مباشرًا بعوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهذا يعني أنه مع زيادة الوزن ، يزداد أيضًا مستوى الكولسترول الضار والدهون الثلاثية.

وخوفاً على صحتك وصحة أسرتك، يرصد لموقع “الدستور” في السطور كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب اتباعها لحمايه جسمك من خطر السمنة وفقاً لموقع “healthgrades”، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

كيف تؤثر السمنة على مستويات الكوليسترول؟

وتعتبرالسمنة وارتفاع الكوليسترول من عوامل الخطر لمشاكل القلب والأوعية الدموية، فقد يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة أو المتحولة إلى رفع مستويات الكوليسترول، مما قد يساهم في الإصابة بتصلب الشرايين، وهو تضيق وتصلب الشرايين الذي يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر، ونوبات قلبية، وسكتة دماغية.

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