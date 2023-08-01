دراسة: الدهون غير المشبعة تزيد من صحة القلب وتقلل الكوليسترول

نشر موقع Hindustan times في دراسة حديثة، أنه يمكن للدهون غير المشبعة أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من مستوى الكوليسترول الجيد، وهناك بعض الدهون الغير مشبعة التى يطلق عليها الدهون الصحية للقلب ويمكن لأي شخص دمجها في نظامه الغذائي.

وقالت اخصائية التغذية كاريشما شاه: "يجب أن يكتشف كل شخص الفوائد المذهلة لهذه الدهون الأساسية لصحة القلب والأوعية الدموية، وان يدمج يوميا وبكثرة الأوميجا 3 في نظامه الغذائي، وان يخفض مستوى الكوليسترول في الجسم، ويعزز حيوية قلبه، يجب نحتفل بحياة مليئة بالحب وطول العمر مع كل قضمة لذيذة وصحية للقلب وان نشارك الخير ، وننشر الوعي ، ونتحمل مسؤولية رفاهية قلوبنا معًا، سنزدهر ونزدهر!".

وفيما يلي أهم أنواع الدهون الغير مشبعة والتي تشكل أهمية صحية كبيرة للقلب نستعرضها معكم من خلال السطور التالية:

الدهون غير المشبعة:

يمكن للدهون الصحية للقلب مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة أن تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تساعد هذه الدهون في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناولها باعتدال.

أحماض أوميجا 3 الدهنية:

ثبت أن دهون أوميجا 3 الموجودة في بذور الكتان وبذور الشيا والجوز تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المكسرات والبذور:

إن دمج المكسرات والبذور ، مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا ، في النظام الغذائي يمكن أن يوفر دهونًا صحية للقلب.

زيت الزيتون:

زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب، لقد ارتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول LDL وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عند استخدامه بدلاً من الدهون المشبعة مثل الزبدة أو السمن النباتي.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو 70٪ أو أعلى على الدهون الصحية للقلب ومضادات الأكسدة والفلافونويد، ارتبط استهلاك كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة بتحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.