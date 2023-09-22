لحديثي الولادة.. 4 نصائح لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الفيروسات

منذ اللحظة التي يولد فيها الطفل، يبدأ جهاز المناعة لديه في العمل لحمايته من الجراثيم الضارة، ومع ذلك، فإن الجهاز المناعي لدى الأطفال حديثي الولادة لم يكتمل نموه بشكل كامل ويحتاج إلى الدعم ليعمل على النحو الأمثل، في السطور التالية تقدم لك كيفية تقوية مناعة طفلك.

1 - حليب الأم الذهب السائل للطفل

بحسب خبراء متخصصون ببريطانيا ووفقًا لما جاء بموقع "HEALTH" الطبي، فإن التغذية السليمة أمر حيوي لتعزيز جهاز المناعة لدى الرضيع، لذلك اقترحوا حليب الأم، المعروف أيضًا باسم الذهب السائل للطفل، حيثُ يعد مصدر ممتاز للأجسام المضادة التي تحمي من العدوى وتوفر العناصر الغذائية اللازمة لتطوير نظام المناعة الأمثل، ويحتوي حليب الثدي أيضًا على بكتيريا مفيدة تملأ أمعاء الطفل، وهو أمر ضروري لوظيفة المناعة، لذلك، تعتبر الرضاعة الطبيعية وسيلة ممتازة لدعم جهاز المناعة لدى طفلك.

وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا بالرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، تليها الرضاعة الطبيعية المستمرة مع الأطعمة الصلبة لمدة تصل إلى عامين أو أكثر.

2- ممارسة الرياضة

بالإضافة إلى التغذية الكافية، أصر الأطباء على أن دمج ممارسات نمط الحياة الصحي يمكن أن يعزز بشكل كبير جهاز المناعة لدى طفلك، قائلين: "التأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة والهواء النقي يمكن أن يحسن صحته العامة بشكل كبير ويعزز من نموه القوي".

كما أن التعرض للهواء النقي والتعرض في الهواء الطلق يمكن أن يقلل أيضًا من مستويات التوتر، ويحسن الحالة المزاجية، ويعزز المناعة، في حين أن ضوء الشمس يمكن أن يوفر مصدرًا طبيعيًا لفيتامين د الضروري لجهاز المناعة.

3- قضاء الوقت في الطبيعة

وأشارت الدراسات إلى أنَّ قضاء الوقت في الطبيعة، مثل الحدائق أو المساحات الخضراء الأخرى، يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على جهاز المناعة لدى الرضيع، حيث إن التواجد في الهواء الطلق يمكن أن يعزز النشاط البدني، ويقلل من التوتر، ويوفر فرصًا للتفاعل الاجتماعي، وكل ذلك يمكن أن يساهم في نظام مناعة أكثر صحة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التعرض لأشعة الشمس الطبيعية يمكن أن يعزز مستويات فيتامين د، وهو أمر ضروري لوظيفة المناعة.

4- حماية الجسم ضد البكتيريا والفيروسات

وأوضحت الدراسات أنَّ الأجسام المضادة هي بروتينات خاصة ينتجها الجهاز المناعي للمساعدة في حماية الجسم ضد البكتيريا والفيروسات، وتعتمد كمية ونوع الأجسام المضادة التي تنتقل إلى الطفل على مناعة الأم.

على سبيل المثال، إذا كنتِ مصابة بجدري الماء، فمن المفترض أن تكوني قد اكتسبتِ مناعة ضد هذه الحالة وسيتم نقل بعض الأجسام المضادة للحصبة إلى طفلك. ولكن إذا لم تكن مصابة بالحصبة، فلن يكون طفلك محميًا، ومن المهم أيضًا أن نفهم أن المناعة لدى الأطفال حديثي الولادة تكون مؤقتة فقط وتبدأ في الانخفاض بعد الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى مما يزيد من الحاجة إلى التطعيم.

ويوصي الأطباء أن تبدأ تطعيمات الأطفال عندما يبلغ طفلك شهرين من العمر. وهذا ينطبق على الأطفال الذين ولدوا قبل الأوان أو أكملوا فترة الحمل. يشمل التطعيم الأول، الذي يُعطى عندما يبلغ طفلك شهرين من العمر، السعال الديكي والنزلة النزفية (المستدمية النزلية من النوع ب) لأن المناعة ضد هذه الحالات تنخفض بشكل أسرع.