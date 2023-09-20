بعد الإصابة بـ«الإنفلونزا».. طرق إعادة بناء المناعة بالمكملات الغذائية الطبيعية

هناك العديد من الالتهابات الفيروسية مثل الأنفلونزا A التي تميل إلى التأثير على الجهاز التنفسي بما في ذلك الأنف والحنجرة مع أعراض مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى وآلام الجسم العامة والصداع والضعف ولكن المناعة الجيدة تلعب دورًا رئيسيًا في حماية الشخص ضد الفيروسات بينما بعد هجوم فيروسي سيئ، من المهم للغاية أن يقوم الشخص بإعادة بناء دستوره من خلال تقوية مناعته مرة أخرى.

هناك عدة طرق يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة من خلالها تعزيز مناعته أثناء التعافي وإعادة بناء بنيته بعد الإصابة بعدوى فيروسية حادة، مثل الأنفلونزا A، باستخدام المكملات الغذائية الطبيعية. فيما يلي نصائح خبراء الصحة

طرق إعادة بناء المناعة بالمكملات الغذائية الطبيعية

كشفت خبراء في دراسة حديثة، أن نمط الحياة الصحي، واتباع نظام غذائي مغذي، والنوم الجيد، والبيئة الجيدة، ونظافة اليدين الجيدة، وتناول المكملات الغذائية الطبيعية باستمرار هي طرق رائعة لإعادة بناء الإنسان. الدستور والمناعة بعد عدوى فيروسية سيئة. ووفقا لها، فإن بعض المكملات الغذائية الطبيعية مثل فيتامين د، ج، ب المركب والعناصر النزرة التي يمكن تناولها لتعزيز مناعتك هي:

- فيتامين ج

أحد أشهر وأفضل مضادات الأكسدة للمساعدة في بناء دستور قوي. أفضل مصدر له هو الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والليمون والطماطم والتوت والكيوي والبابايا والسبانخ. مطلوب جرعة يومية من 1-2 جرام من فيتامين ج للحفاظ على العدوى تحت السيطرة.

- فيتامين د

يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وأفضل مصدر له هو الأسماك الدهنية والبيض والفطر والحليب ومنتجات الألبان. ومن أجل امتصاص أفضل لفيتامين د، تلعب أشعة الشمس دورًا مهمًا. تأكد من التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-20 دقيقة على الأقل يوميًا. الجرعة اليومية من فيتامين د ستكون 1000-4000 وحدة في اليوم. الزنك – وهو حاجز أنسجة لمسببات الأمراض، وتوجد أفضل مصادره في الفول والمكسرات والبيض والجوز واللوز. مطلوب 30 ملغ كجرعة يومية.

- فيتامين هـ

وهو أيضًا أحد أفضل مضادات الأكسدة وله خصائص أكسدة قوية ضد الجذور الحرة والضارة التي تغزو جهاز المناعة لدينا. أفضل مصادر الحصول على الفيتامين هي المكسرات والبذور والزيوت النباتية والخضروات الخضراء. الجرعة اليومية المطلوبة هي 1000 ملغ.

مصادر أخرى من المكملات الغذائية الطبيعية

هناك مصادر أخرى من المكملات الغذائية الطبيعية مثل الثوم الطازج والخام، والتوت، وعرق السوس، واليانسون، والقرفة، والعسل، والأوكالبتوس والتي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي أيضًا للمساعدة في إعادة بناء دستورك.

وبحسب الخبراء، فإنَّ المكملات الغذائية تستخدم لسد الفجوات التي ينقصها نظامنا الغذائي، فلا نعتمد كليًا على المكملات الغذائية فقط، فهي ليست المصدر الرئيسي لأية إصابات أثناء تناول أي مكملات غذائية طبيعية، تأكد من سؤال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لأن بعض المكملات الغذائية قد تتداخل مع بعض الأدوية. تتطلب بعض المكملات الغذائية الطبيعية أيضًا جرعات صحيحة ويجب تناولها ضمن الحدود، وإلا فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى آثار جانبية في الجسم.

وأكد الخبراء أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة في بناء المناعة ضد الأمراض وأحد أفضل الطرق هو استخدام المكملات الغذائية الطبيعية، واقترحوا أن زيت السمك وفيتامين د3 وزيت الحبة السوداء هي بعض من الخيارات الرائعة التي يمكن أن تدعم صحتك ورفاهيتك.

ويعد زيت السمك مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي من المعروف أنها مفيدة للصحة العامة. يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، وهذا يمكن أن يساعد بدوره في تقليل خطر الإصابة بالأمراض. فيتامين د3 ضروري لصحة الجهاز المناعي.