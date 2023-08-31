منها الفواكه الموسمية والمرق.. أطعمة صيفية لتقوية المناعة ومحاربة الأمراض والفيروسات

يمكن أن يجلب الصيف مجموعة من الأمراض الخاصة به، بدءًا من ضربة الشمس والجفاف وحتى الإسهال، ولتجنب هذه الأمراض، يجب على المرء تناول الأطعمة الصحية المناسبة لموسم الصيف.

ومع ارتفاع نسبة الحرارة، انتشرت مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي بسرعة، من المهم اتباع الممارسات الغذائية الصحية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مناعة الفرد عالية.

ويلعب الجهاز المناعي الجيد دورًا مهمًا في مكافحة الالتهابات والتخلص من الأمراض المزمنة، حيثُ يعد تناول الأطعمة الخفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية مع كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض الحرارة.

الفواكه الموسمية

تعتبر الفواكه الحمضية مثل العنب والبرتقال والأناناس والتفاح والرمان مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تساعد على بناء المناعة.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي الصيفي لتعزيز مناعتك والبقاء بصحة جيدة.

1. تناول الأطعمة الغنية بالزنك

حاول إدراج الكثير من الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي في الصيف، مثل الشوكولاتة واللحوم والسبانخ وبذور اليقطين. ينبغي تفضيل استخدام الطرق الطبيعية على تناول مكملات البروتين. الصيف هو الطقس الأكثر أهمية في العام والذي يتطلب المزيد من الحذر.

2. تناول مرق العظام

مرق العظام مليء بالفيتامينات والمعادن والعناصر الأخرى التي يمكن أن تسرع عملية الشفاء وتساعدك على الوقوف على قدميك مرة أخرى. يمكن إضافة الثوم، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للفيروسات والبكتيريا، والتشيلي، الذي يخفف الاحتقان بشكل طبيعي، والكركم، والقرفة، ورشة من الزنجبيل الطازج إلى مرق العظام لتعزيز آثاره العلاجية.

3. تناول فيتامين سي

قم بتضمين ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين C في نظامك الغذائي اليومي، مثل الكيوي والبرتقال والبابايا والليمون. تعتبر الفواكه والخضروات التي تحتوي على مستوى جيد من فيتامين C، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأخرى، مفيدة في تعزيز المناعة حيث يُعتقد أن فيتامين C هو أساس المناعة.

4. تناول الحديد

قد يضعف جهازك المناعي بسبب اتباع نظام غذائي منخفض الحديد، مما قد يؤدي أيضًا إلى حالات مثل فقر الدم. ونتيجة لذلك، من الضروري تزويد جهازك المناعي بالكثير من هذا المعدن. تعد الدواجن واللحوم والبذور والمكسرات والخضروات الصليبية والفواكه المجففة من المصادر الممتازة للحديد.