السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية تعزيز وتقوية جهاز المناعة للوقاية من الأمراض خلال الطقس الحار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر نظام المناعة الدفاع الأول لجسم الإنسان ضد الأمراض والعوامل الضارة التي تهاجم الجسم، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح تعزيز وتقوية جهاز المناعة أمراً ضرورياً للوقاية من الأمراض المشتركة التي غالباً ما تنشط في هذا الفصل مثل نزلات البرد والأنفلونزا والأمراض الجلدية.

في السطور التالية أوضح الخبراء بموقع " victoriavn" الطبي، بعض الاستراتيجيات المهمة لتعزيز وتقوية جهاز المناعة خلال الطقس الحار، وكيفية تقوية المناعة لأصحاب الأمراض المزمنة.

تناول غذاء متوازن:
يعتبر التغذية السليمة أحد العوامل الرئيسية لتقوية جهاز المناعة، لذا قم بتضمين الفواكه والخضروات الطازجة ذات الألوان الزاهية في وجباتك اليومية، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة.

شرب السوائل بكميات كافية: 
يجب تناول السوائل بانتظام لمنع الجفاف وضمان تشغيل الجهاز المناعي بشكلٍ سليم، تناول الماء والعصائر الطبيعية والشاي الأخضر يساهم في إعطاء الجسم الرطوبة اللازمة وتعزيز جهاز المناعة.

ممارسة الرياضة بانتظام: 
تُعد ممارسة الرياضة بانتظام أحد الوسائل المهمة لتعزيز وتقوية جهاز المناعة، حيث تساهم النشاطات البدنية في تحفيز الدورة الدموية وتعزيز تدفق الأكسجين إلى الأنسجة، مما يحسن وظائف الجهاز المناعي.

الحفاظ على النظافة الشخصية: 
يجب مراعاة النظافة الشخصية بشكل جيد خلال فصل الصيف، حيث يساهم الاستحمام المنتظم وغسل اليدين في الحد من انتشار الجراثيم والعدوى.

النوم الجيد وإدارة التوتر: 
الحصول على قسط كافٍ من النوم يعزز الجهاز المناعي ويساعد على تقوية الجسم بشكل عام أيضًا، يجب إدارة التوتر والقلق بفعالية، حيث إن زيادة مستويات الإجهاد تؤثر سلبًا على جهاز المناعة.

تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس: 
ينصح باتباع الإجراءات الوقائية لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة، مثل استخدام واقي الشمس وارتداء الملابس الواقية، ذلك يساعد في الحفاظ على صحة الجلد وتقوية جهاز المناعة.

باعتبار الطقس الحار فترة تزايد الأمراض المشتركة، يصبح تعزيز جهاز المناعة ضروريًا، باعتماد استراتيجيات بسيطة مثل التغذية السليمة، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة، والنوم الجيد، يمكن تعزيز جهاز المناعة وتقويته، وبالتالي الوقاية من الأمراض خلال فصل الصيف.

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