5 تمارين يوجا تعزز المناعة الذاتية وتقلل الأمراض

يُعد تعزيز مناعة الجسم أمر ضروري وحيوي للحفاظ على دفاع قوي ضد العوامل الضارة في البيئة والتي تسبب الأمراض المتكررة، خاصة في موسم فصل الصيف والارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

ولحسن الحظ، هناك العديد من الطرق البسيطة والفعّالة مثل اليوجا لتعزيز نظام المناعة، مما يؤدي إلى صحة أفضل والحماية من الأمراض، وفقًا لخبراء اللياقة البدنية، فإن اتباع نمط حياة صحي هو الخطوة الأولى في هذه العملية.

وحسب موقع Hindustan times، فقد صرَّح الدكتور "مارك هيميليا" الطبيب النفسي في المستشفى الملكي البريطاني: "إن اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ودعم المناعة بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك يجب الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم ليلاً لأنه يسمح للجسم بالشفاء الذاتي ويعمل على تجدد الخلايا".

ويمكن أن يؤدي الجمع بين عادات الأكل والنوم الصحية مع ممارسة بعض التمارين الرياضية بانتظام إلى إحداث عجائب لجهاز المناعة لدى الناس، ومن بين خيارات التمرين المختلفة، تبرز اليوجا كأسلوب مثبت لتحقيق صحة جيدة وتعمل على تعزيز المناعة".

وأضاف: "تتضمن اليوجا أوضاع جسدية مختلفة، وتوفر تقنيات التنفس، والتأمل، والتي يمكن دمجها في الروتين اليومي أقصى قدر من الفوائد، ويمكن أن تؤدي ممارسة وضعيات معينة مع التركيز على النفس إلى تعزيز المناعة بشكل كبير وتعمل على تحسين الصحة العامة".

وفيما يلي ٥ تمارين يوجا مختلفة تعمل على تعزيز المناعة وتعزيز الصحة العامة.

1 - وضعية الضفدع:

تعتمد تلك الوضعية على الجلوس، ثم القيام بقبضة اليد على الإبهام داخل الأصابع، ثم وضع تلك القبضة على جانبيّ السرة، مع أخذ شهيق ببطء ثم الزفير أيضا ببطء، مع شفط البطن، والانحناء للأمام، والضغط بالقبضتين على السرة، مع النظر للأمام.

2. وضعية الزاوية المتساوية:

في ذلك التمرين يجب الوقوف مع أخذ شهيق ببطء واستخراج زفير ببطء أيضًا، ثم الانحناء للأمام بظهر مستقيم حتى يصبح الجزء العلوي من الجسم موازيًا للأرض، مع الحفاظ على الركبتين مفرودتين ثم وضع اليدين على الفخذين ومدهمًا إلى الأمام.

3 - وضعية شجرة النخيل المتمايلة:

في ذلك التمرين يتم الوقوف باستقامة مع وضع القدمين جنبا إلى جنب، واخذ شهيق وزفير، ورفع اليدين إلى فوق، مع تشابك الأصابع العشرة، ثم الانحناء برفق إلى جانب واحد ، مع الحفاظ على الركبتين مستقيمتين.



4. وضعية بال:

في ذلك التمرين يتم الوقوف على أصابع قدميك، ثم وضع المرفقين لأسفل، والانحناء إلى الأمام ، مع تحميل وزن الجسم على أصابع القدمين، ورفع كلا القدمين عن الأرض مع الحفاظ على التوازن.

5. وضعية تالين:

وفي ذلك التمرين يكون بالنوم على البطن مع ثني الركبتين ، وتوجيه أصابع القدمين نحو الاعلى، مع رفع الجزء العلوي من الجسم و وضع راحة اليد على أصابع القدمين، ثم الدفع بالكعبين نحو الأرض مع دعم راحتي اليدين، والتأكد من أنهما بجانب الوركين متجهين لأسفل ثم رفع الرأس لأعلى مع توجيه المرفقين لأعلى.

وختم بالقول: "من الضروري إعطاء الأولوية للصحة وحماية الإنسان نفسه من خلال تطوير نظام مناعي قوي، ومن خلال ممارسة اليوجا بانتظام يمكن مقاومة أي أمراض قد يتعرض لها الإنسان، ويجب تذكر أن الالتزام بمقومات الصحة الجيدة وتعزيز المناعة سيمكن اى شخص من تجاوز الأوقات الصعبة بمرونة وحيوية ".