"كن حذر".. كيف يمكن أن يؤثر مستوى التوتر على جهاز المناعة؟

يعتبر الجهاز المناعي من أهم النظم الحيوية في جسم الإنسان، حيث يقوم بمكافحة الأمراض والحفاظ على صحة الجسم، ومع ذلك، قد يكون مستوى التوتر والقلق له تأثير سلبي على جهاز المناعة، مما قد يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض وتدني مستوى الصحة العامة.

وأظهرت الأبحاث الجديدة التي نشرها موقع "mentalhealth" الخاص بالصحة النفسية، أن التوتر يمكن أن يكون إيجابيًا في بعض الأحيان، فهو يجعلنا أكثر يقظة ويساعدنا على الأداء بشكل أفضل في مواقف معينة، ومع ذلك فقد وجد أن التوتر يكون مفيدًا فقط إذا كان قصير الأمد.

وأكد الخبراء، أنه يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط أو المطول إلى أمراض مثل أمراض القلب ومشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب، فأثناء المواقف التي تجعلك تشعر بالتهديد أو الانزعاج، يخلق جسمك استجابة للضغط النفسي، والذي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية للكثير من الأمراض.

تأثيرات التوتر والقلق على مناعة جسم الإنسان:

زيادة إفراز هرمون الكورتيزول: عندما يواجه الإنسان مستويات عالية من التوتر والقلق، فإن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول، وعلى المدى الطويل، يُعرف الكورتيزول بأنه يثبط نشاط الجهاز المناعي، وبالتالي يُقلل من قدرته على مكافحة الأمراض.

تأثير سلبي على التهابات الجسم: يؤدي التوتر المستمر إلى زيادة التهابات الجسم، وبالتالي يُعرض الجسم لمشاكل صحية أكثر، فالتهابات الجسم المزمنة يمكن أن تضعف الجهاز المناعي وتزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المختلفة.

التأثير على النوم: قد يؤدي التوتر والقلق إلى صعوبة في النوم الجيد، ومن المعروف أن النوم الجيد يلعب دورًا هامًا في دعم جهاز المناعة وتعزيزه، إذ يقوم الجسم خلال النوم بتجديد وتجدد الخلايا المناعية، مما يزيد من قدرتها على مكافحة الأمراض.

التأثير النفسي على جهاز المناعة: التوتر والقلق يمكن أن يؤديان أيضًا إلى تأثير نفسي على جهاز المناعة، فالحالات النفسية القوية مثل الاكتئاب والقلق المزمن يمكن أن تضعف الجهاز المناعي، وتزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض.

على الرغم من أن التوتر والقلق أحاسيس طبيعية تواجهها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، إلا أن تأثيرها السلبي على جهاز المناعة لا ينبغي التغاضي عنه، ومن أجل الحفاظ على صحة جهاز المناعة وقوته، يجب تعلم كيفية التغلب على التوتر والقلق من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، وممارسة التمارين الرياضية، وتنظيم نمط الحياة الصحي.