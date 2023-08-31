الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الرجال أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية مرتين مقارنة بالنساء

الرجال
الرجال

تعتبر النوبات القلبية من أكثر الحالات الصحية الخطيرة والمميتة، وتعد سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن النوبات القلبية يمكن أن تصيب كلا الجنسين، إلا أن هناك دراسات حديثة تشير إلى أن الرجال يعانون من خطر أكبر بمرتين مقارنة بالنساء، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الرجال يعانون من نوبات قلبية بشكل أكثر شيوعًا وشدة مقارنة بالنساء، فوفقًا لهذه الدراسة، فإن هناك عوامل متعددة تعزى إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية في الرجال، والتي يجب أن يأخذوا بها عند مراجعة نمط حياتهم واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على هذا الخطر.

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شملت الدراسة ما يقرب من 34000 شخص نصفهم من النساء، في النرويج أصيبوا بنوبة قلبية بين عامي 1979 و2012، ووجد الباحثون أنه على مدار الحياة، كان الرجال أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار الضعف مقارنة بالنساء.

ما السبب وراء إصابة الرجالة بالنوبات القلبية؟

أوضح الباحثون، أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الإصابة بنوبات القلب في الرجال هي العوامل الوراثية والبيولوجية، حيث تشير الدراسات إلى وجود فروق جنسية في بنية القلب ووظيفته، مما يجعل الرجال أكثر عرضة للمشاكل القلبية، كما أن هرمون التستوستيرون الموجود بكميات أعلى في الرجال يعتبر عاملًا مساهمًا في ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

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بالإضافة إلى العوامل البيولوجية، فإن نمط الحياة والعادات الغذائية للرجال يلعبان أيضًا دورًا كبيرًا في زيادة الخطر، حيث يعاني الرجال غالبًا من مستويات عالية من التوتر وضغوط الحياة، بالإضافة إلى نمط حياة مليء بالتوتر والإجهاد والعمل الجسدي الشاق.

كما أن تناول الدهون المشبعة والكولسترول العالي في النظام الغذائي، والنقص في استهلاك الفواكه والخضروات والألياف يعزز كذلك خطر الإصابة بنوبات القلب.

نوه الباحثون، أن عادات التدخين واستهلاك الكحول تلعب دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية في الرجال، فالتدخين يؤدي إلى تراكم الكولسترول الضار في الشرايين وتضيقها، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك الكحول بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول، مما يعرض الرجال لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية.

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