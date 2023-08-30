"فيتامين ب 12".. 6 علامات وأعراض شائعة يجب الانتباه إليها

قد تكون مشاكل الذاكرة أو التقلبات المزاجية أو التعرق الليلي ناجمة عن نقص فيتامين ب12، فيما يلي العلامات والأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها.

ويعد نقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا عند كبار السن مقارنة بالشباب في جميع أنحاء العالم، لكن النباتيين أكثر عرضة لخطر الإصابة به، وهذا هو السبب في أن 47% من الهنود يعانون من نقص فيتامين ب12 على الأقل، حيث أن الكثير منهم إما يبتعدون عن الأطعمة غير النباتية أو يستهلكونها بشكل أقل.

أحد المغذيات الدقيقة الهامة، فيتامين ب12 يمكن أن يكون لها تأثير كبير على وظائف الجسم المختلفة، وبما أن جسمنا لا ينتجه بشكل طبيعي، فيجب إضافة مصادره إلى النظام الغذائي.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية مثل الألبان واللحوم والبيض، ويمكن للأشخاص النباتيين تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية المدعمة بفيتامين ب12 لتلبية مستويات فيتامين ب12 المطلوبة.

ويتم تخزين هذا الفيتامين في الكبد لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالنقص في نهاية المطاف إذا لم يساعد نظامك الغذائي في الحفاظ على المستويات.

يعتمد الجسم على فيتامين B12 للحفاظ على الخلايا العصبية وإنتاج الحمض النووي - المادة الوراثية للجسم، وعادة لا يكون نقص فيتامين B12 مدعاة للقلق ولكنه يمكن أن يصبح كابوسًا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان "أنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 من خلال ملاحظة هذه الأعراض".

علامات نقص فيتامين ب12



1) اضطرابات المزاج: يميل الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 إلى التعرض لتقلبات مزاجية.

2) مشاكل في الذاكرة: إذا كان الشخص غير قادر على تذكر المكان الذي احتفظ فيه بالمفاتيح أو المحفظة، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب لأنه قد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات فيتامين ب 12.

3) مشاكل في التوازن: هل تتعرض للسقوط باستمرار؟ ثم يمكن أن يكون بسبب نقص فيتامين ب 12.

4) ضعف العضلات: وهذه أيضاً إحدى علامات نقص فيتامين ب12 ويجب عدم تجاهلها.

5) الاكتئاب: هل تتجنب القيام بالأنشطة التي كنت تحبها في وقت سابق؟ هل تعاني من تدني احترام الذات، أو تشعر باليأس أو العجز؟ ثم يمكن أن يكون بسبب الاكتئاب الذي يمكن ربطه بنقص فيتامين ب 12.

6) التعب والتعرق الليلي: إذا ظهرت عليك مثل هذه العلامات، فمن المحتمل أنك تعاني من نقص فيتامين ب 12.