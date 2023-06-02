أبرزها البرتقال والكيوي.. من أين تحصل على فيتامين سي وفوائده الصحية؟

نسعى جميعاً للحفاظ على صحتنا من خلال الفيتامينات والغذاء الصحي، لذلك يظل فيتامين سي العنصر الغذائي الأساسي لصحة الجهاز المناعي والحفاظ على أنسجة الجسم.

ويعتبر فيتامين سي من ضمن الفيتامينات التي يجب تنظيمها في الجسم نظراً لأهميته المهمة لنضارة البشرة، لأنه يدخل في تركيب الكولاجين".

ويرصد لكم “الدستور” في السطور التالية الفوائد الصحية لفيتامين سي، ومن أين تحصل عليه، وفقاً لموقع "yardbarker".

من أين تحصل على فيتامين سي؟

تستطيع الأن تنظيم فيتامين سي في جسمك من خلال التغذيه السليمه وإليكم أهم الفواكه والخضراوات التي ستمنحك الفيتامين.

البرتقال

يعرف أن البرتقال فاكهة غنية بفيتامين سي، ونصح الأطباء بشرب عصير البرتقال لأنه مفيد جداً للمناعة ومقاوم لحالات البرد.

الكيوي

على الرغم من كونه فاكهة صغيرة إلا أن الكيوي يحتوي على جرعة كبيرة من فيتامين سي، ويمثل الكيوي الاحتياجات اليومية الكاملة للنساء وثلثي الاحتياجات للرجال لضبط مناعة الجسم أو الحصول على الفيتامينات الناقصة، ويساعد الكيوي أيضًا في الهضم لأنه يحتوي على الألياف.

جوافة

تعتبر الجوافة من الفواكهه اللذيذه والمفضلة لدى الكثير، حيث تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى النحاس وحمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم والفيتامينات A وC.

المانجو

فاكهه المانجو مفيدة للهضم، فهي تحتوي على كل من البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي.

ما هي الفوائد الصحية لفيتامين سي؟

هناك الكثير من الفوائد الصحية التي يعطيها فيتامين سي لجسمك من ضمنها معزز للمناعة ومكون متعدد الأغراض للتعامل مع مشاكل العناية بالبشرة وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القاتلة

نظرًا لأن فيتامين سي يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنحو 30%، فإنه يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض الضارة.

يحسن صحة القلب

تناول الكمية الموصى بها ويفضل من خلال الأطعمة الطبيعية والحفاظ على نمط حياة صحي يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يمنع نوبات النقرس

تشير العديد من الدراسات إلى أن فيتامين سي يساعد في الحد من تكوين حمض البوليك في الجسم، ويتكون هذا الحمض في المفاصل، فإن التضمين المنتظم للأطعمة الغنية بهذا المكون أو مكملاته يمكن أن يساعد في معالجة هذه المشكلة.

يحسن جهاز المناعة

ترتبط المستويات المثلى من هذا المكون الأساسي بإنتاج خلايا الدم البيضاء، وخاصة الخلايا الليمفاوية والبلعمة، هؤلاء هم مقاتلون طبيعيون ضد أي نوع من الفيروسات المعدية التي تدخل نظامنا.