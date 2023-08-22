هل لا يتأذى الرجال عاطفيًا مقارنة بالنساء؟.. خطوات لتعزيز التعاطف

غالبًا ما يحمل الرجال الألم العاطفي بصمت، وهم بارعون في إخفائه بسبب التوقعات المجتمعية التي تثبط الضعف حتى بين أحبائهم وتربطه بالضعف، كآباء أو أزواج أو أبناء أو إخوة أو أجداد، فإنهم يتنقلون في أدوار مختلفة في الحياة.

لسوء الحظ، يرى بعض الرجال أن طلب الدعم في مجال الصحة العقلية أمر أنثوي يبعد عنه الرجال ما قد يثنيهم عن طلب المساعدة.

ووفقًا لموقع hindustantimes شاركت كريستي ساجو، استشارية علم النفس، حديثها قائلة: “تكشف الأبحاث عن فجوة مثيرة للقلق بين الجنسين في تشخيص وعلاج الصحة العقلية، حيث من المرجح أن تحصل النساء على رعاية للاكتئاب أكثر من الرجال ويساهم هذا التفاوت في الحقيقة المأساوية المتمثلة في أن الانتحار يظل السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال، الذين يمكنهم ايضًا المعاناة، علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن الرجال غالباً ما يتحملون المزيد من الألم العاطفي في عالم العلاقات.

وأكدت “في الحقيقة، كل رجل يرغب في الاعتراف بشجاعته وإقدامه، ولذلك، فمن الأهمية بمكان تشجيع الرجال على التحرر من قيود الأعراف المجتمعية وطلب المساعدة التي يحتاجون إليها.

بخلاف ذلك، فإن تجاهل الصراعات العاطفية يمكن أن يؤدي إلى تراكم الألم الذي لم يتم حله، مما يؤدي في النهاية إلى القلق الشديد والاكتئاب وعواقب بعيدة المدى في مختلف جوانب الحياة، مثل القدرات المعرفية وأداء العمل والصداقات والعلاقات.

ونصح خبير الصحة العقلية قائلاً:“عندما يصبح الألم العاطفي ساحقًا، من المهم الاعتراف بالموقف وفهمه وقبوله وطلب الدعم عند الضرورة، في حين أن الانفتاح على العائلة والأصدقاء الموثوقين يمكن أن يكون ذا قيمة، إلا أنه قد لا يكون ممكنًا أو كافيًا دائمًا، في مثل هذه الحالات، يوصى بشدة باستشارة الطبيب المعالج، يوفر المعالجون مساحة آمنة وغير قضائية للاستكشاف والشفاء، ومساعدة الأفراد في التعامل مع مشاعرهم وتعزيز النمو الشخصي.

واقترحت كريستي ساجو أن "الانخراط في الأنشطة والهوايات التي تجلب الفرح والوفاء يمكن أن يكون بمثابة منفذ حيوي للمشاعر المكبوتة.

على سبيل المثال، يمكن للأنشطة البدنية مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو المشاركة في الملاكمة أن توجه الغضب وتطلقه بشكل فعال بينما تسمح للأفراد بالتفوق في إحدى المهارات، قد تكون رحلة كل شخص نحو السعادة العاطفية فريدة من نوعها، ويمكن للمعالجين أن يكونوا بمثابة مرشدين في عملية اكتشاف الذات وقبول الذات، بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج ممارسات مثل تقنيات التأمل والاسترخاء في الحياة اليومية يمكن أن يعزز بشكل كبير الرفاهية العامة.

كما تخلق هذه الممارسات شعورًا بالهدوء والتوازن، وتغذي الجسم والعقل معًا، و تمتد فوائد هذه المساعي الواعية إلى ما هو أبعد من اللحظة المباشرة، مما يؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية والعاطفية للفرد على المدى الطويل.

فالرجال كالنساء عُرضة للألم العاطفي وحسرة القلب والصدمات،هذا التوقع لا ينفر الرجال من عواطفهم فحسب، بل يعيق أيضًا قدرتهم على بناء روابط ذات معنى والحفاظ على الصحة العقلية الإيجابية، وفي الوقت نفسه، تعمل هذه الوصمة الضارة على إدامة ثقافة الإنكار، مما يحرم عددًا لا يحصى من الأفراد من فرصة الشفاء.

واختتم قائلاً: “إن التحرر من هذه التوقعات الصارمة أمر ضروري لتعزيز بيئة تحتضن التعبير العاطفي والضعف للجميع. من خلال فضح المغالطة القائلة بأن "الرجال لا يتأذون عاطفيًا"، فإننا نخلق مساحات يشعر فيها الرجال بالأمان لمشاركة صراعاتهم، والبحث عن العزاء، والعثور على الدعم الذي يحتاجون إليه.

في الوقت نفسه، يصبح تطبيع السعي للحصول على المساعدة المهنية أمرًا بالغ الأهمية، تمامًا كما نستشير المتخصصين الطبيين فيما يتعلق بالأمراض الجسدية، فمن الأهمية بمكان أن نعترف بأن الرفاهية العاطفية تتطلب رعاية متخصصة، إن طلب العلاج من خبراء الصحة العقلية يدل على التزام استباقي بالرعاية الذاتية، وهو عمل من أعمال القوة وليس الضعف.