أهم مسببات العقم عند الرجال.. نصائح لتجنب الإصابة بـ «دوالي الخصية»

“دوالي الخصية” مرض شائع يُصيب الجهاز التناسلي الذكري ويرتبط بالعقم عند الرجال، حيث تتمدد الأوردة داخل كيس الصفن، مما يؤدي إلى تجمع الدم وارتفاع درجة حرارة الخصيتين، وتشير التقديرات إلى أن “دوالي الخصية” تؤثر على حوالي 15٪ من الرجال البالغين وهي السبب الرئيسي في العقم عند الذكور.

أسباب دوالي الخصية:

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، كشفت الدكتورة بهافنا بانجا، مديرة قسم الطب التناسلي، أن السبب الدقيق لدوالي الخصية ليس مفهومًا تمامًا، ولكن يُعتقد أنه يسببها.

وتابعت: "يكون السبب في المقام الأول هو خلل في الصمامات الموجودة داخل الأوردة التي تنظم تدفق الدم، ويؤدي هذا الخلل إلى تجمع الدم ويؤدي إلى تمدد الأوردة، حيث يوجد بعض العوامل التي قد تساهم في تطور دوالي الخصية تشمل الوراثة، والاختلالات الهرمونية، والتشوهات التشريحية.

تأثير دوالي الخصية على العقم عند الرجال:

وقالت الدكتورة بهافنا بانجا: "لقد ارتبطت دوالي الخصية بالعقم عند الذكور لأنها يمكن أن تعطل الأداء الطبيعي للخصيتين. زيادة تدفق الدم وارتفاع درجة الحرارة الناجمة عن دوالي الخصية يمكن أن يضعف إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها، قد يؤدي هذا إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وتشكل الحيوانات المنوية غير الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي دوالي الخصية أيضًا إلى الإجهاد التأكسدي والاختلالات الهرمونية، مما يؤثر بشكل أكبر على الخصوبة.

خيارات العلاج لدوالي الخصية:

إذا كانت دوالي الخصية تسبب مشاكل في العقم أو عدم الراحة، فهناك العديد من خيارات العلاج المتاحة تشمل العلاجات الأكثر شيوعًا وفقًا للدكتور بهافنا بانجا ما يلي:

الإصلاح الجراحي: في هذا الإجراء، يقوم الجراح بربط أو إغلاق الأوردة المصابة، وإعادة توجيه تدفق الدم إلى الأوردة الأكثر صحة.

الانصمام: إجراء طفيف التوغل حيث يتم إدخال قسطرة في الأوردة المصابة واستخدام ملف صغير أو محلول لمنع تدفق الدم.

تقنيات الإنجاب المساعدة: في الحالات التي لا يؤدي فيها علاج دوالي الخصية إلى استعادة الخصوبة، يمكن النظر في تقنيات الإنجاب المساعدة مثل الإخصاب في المختبر (IVF) أو حقن الحيوانات المنوية داخل السيتوبلازم (ICSI) .

نصائح للوقاية من دوالي الخصية: