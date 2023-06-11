دوالي الخصية أكثر الأسباب شيوعًا للعقم عند الذكور.. الأسباب والأعراض والعلاجات المتاحة

العقم عند الذكور هو عدم القدرة على إنجاب طفل بعد محاولة لمدة عام على الأقل دون استخدام وسائل منع الحمل، حيث يمكن أن يكون العقم ناجمًا عن مشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية أو نقلها أو تفاعلها مع البويضة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعاني حوالي 15% من الأزواج من مشاكل في الخصوبة، وفي نصف هذه الحالات يكون السبب مشكلة في خصوبة الرجل.

دوالي الخصية.. أشهر أسباب العقم عند الرجال



أكد الأطباء بموقع "healthy" الطبي، أن أحد أسباب العقم عند الذكور هو دوالي الخصية، وهي حالة تتميز بتضخم وانتفاخ الأوردة في كيس الصفن، وهي المنطقة التي تحتوي على الخصيتين، وهما الغدتان المسؤولتان عن إنتاج الحيوانات المنوية والهرمونات الذكرية، فدوالي الخصية تشبه دوالي الساقين، ولكنها تحدث في منطقة أكثر حساسية بجسم الرجل.

أسباب دوالي الخصية:



لا يعرف سبب دوالي الخصية بشكل واضح، لكن يعتقد أنها تحدث بسبب خلل في صمامات الأوردة التي تصرف الدم من الخصية إلى باقي الجسم، فهذه الصمامات تساعد على منع ارتجاع الدم إلى أسفل بفعل قوة الجاذبية، فعندما تفشل هذه الصمامات في أداء وظيفتها، يتجمع الدم في الأوردة ويزيد من ضغطها وحجمها، مما يؤدي إلى تورمها وتشكيل دوالي.

أعراض دوالي الخصية:



لا تسبب دوالي الخصية أعراضًا واضحة في معظم الحالات، وقد تكتشف بالصدفة خلال فحص طبي لأسباب أخرى، وفي بعض الحالات، قد يلاحظ المصاب بدوالي الخصية بانتفاخ أو كتلة في كيس الصفن، شعور بثقل أو سحب في كيس الصفن، آلام خفيفة أو مزعجة في كيس الصفن، اختلاف في حجم أو شكل كل خصية، انخفاض في الخصوبة أو القدرة الجنسية.

العلاقة بين دوالي الخصية على العقم



يعتقد أن دوالي الخصية تؤثر سلبًا على الخصوبة عن طريق زيادة درجة حرارة الخصية وتقليل جودة الحيوانات المنوية، فالخصية تحتاج إلى درجة حرارة أقل من باقي الجسم لإنتاج حيوانات منوية سليمة ونشطة، وعندما يتجمع الدم في الأوردة المتضخمة، يرتفع حرارة الخصية وينخفض إنتاج الحيوانات المنوية وحركتها وشكلها، هذا يقلل من فرصة التلقيح والحمل.

ويمكن تشخيص دوالي الخصية بسهولة عن طريق فحص كيس الصفن بالعين أو باللمس، خاصة عندما يكون المريض واقفًا أو يُطلب منه أن يزيد من ضغط البطن بالسعال، وهي عملية تحدث عند إغلاق الفم والأنف والزفير بقوة.



علاج دوالي الخصية

لا تحتاج دوالي الخصية إلى علاج إذا لم تسبب أعراضًا مزعجة أو مضاعفات خطيرة، في حالات الألم أو التأثير على الخصوبة، وقد يُستحسن إجراء جراحة لإزالة أو ربط الأوردة المتضخمة، فهذه الجراحة تسمى استئصال دوالي الخصية.

بالإضافة إلى الجراحة التقليدية، هناك طرق حديثة أكثر تطورًا وأقل تدخلاً لعلاج دوالي الخصية، مثل التصوير المقطعي بالإشعاع وهي طريقة تستخدم مادة مانعة للتسرب لسد أوردة دوالي الخصية من خلال إدخال قسطرة صغيرة في شريان كبير في ساق المريض، وتحديد مكان دوالي الخصية بمساعدة التصوير بالأشعة.