الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طرق التخلص منه فى خطوات.. ما هى أسباب الصداع النصفى؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتساءل العديد ما هي أسباب الصداع النصفي؟، حيث يواجه كثيرون تحديات كبيرة مع الصداع النصفي، فهو مرض مزمن يُصاب به النساء بشكل أكبر ثلاث مرات من الرجال، حيث يعد من الأمراض الأكثر شيوعًا في نصف الكرة الغربي، ويرجع ذلك لأسباب عديدة أغلبها وراثية.

 

ما أسباب الصداع النصفى؟

ووفقًا لموقع "HEALTH" الطبي، تلعب الهرمونات عند النساء دورًا مهمًا في فكرة الإصابة بالصداع النصفي، فيمكن أن يزيد الأمر مع العذر الشهري للمرأة وبداية انقطاع الطمث من خطر الإصابة بالصداع النصفي، ويعد الصداع النصفي حالة مستمرة مدى الحياة، وتظهر الأعراض بشكل غالب بين سنوات المراهقة وتختفي مع التقدم في السن، ويستمر البعض في تجربة الصداع النصفي حتى سن الثمانينات.

أبرز المعلومات عن الصداع النصفي

ما الذى يفرق الصداع النصفى عن أنواع الصداع الأخرى؟

يمكن في كثير من الأحيان الخلط بين الصداع النصفي وبين صداع الجيوب الأنفية، وذلك لأن من أعراض الصداع ألم في الخدين أو المناطق القريبة من الجيوب الأنفية، فصداع الجيوب الأنفية ليس تشخيصًا رسميًا ولكنه أحد أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

وهناك ما يُسمي صداع التوتر، وما هو إلا ألم عام في الرأس مع ألم خفيف من نوع الضغط دون أعراض أخرى، أما الصداع العنقودي فهو نادر حدوثه ويؤثر بشكل أغلب على الرجال، والأعراض الخاصة به: عيون دامعة، وتدلي الجفن، واحتفان وسيلان الأنف، وغيرها من الأعراض التي لا تبعد عن هذه الدائرة.

طرق التخلص من الصداع النصفى 

من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الصداع النصفي العيش بصورة صحية، واتباع نمط غذائي صحي، والحرص على التوازن، بالإضافة إلى التعامل مع التوتر وجعل الحياة بسيطة، والحصول على قسط من الراحة والاستمتاع بالوقت، بالإضافة لممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام بحكمة وعدم تجاهل الوجبات الرئيسية، ومراجعة الأدوية الواجب تناولها بانتظام.

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