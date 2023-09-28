بعد تحذيرات الصحة.. أعراض عدوى الحصبة مع دخول المدارس

ما أعراض عدوى الحصبة؟، سؤال جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الجارية من قبل الأهالي وأولياء الأمور بعد تحذيرات وزارة الصحة والإسكان منه، وخاصة قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد.

تحذير وزارة الصحة من الإصابة بالحصبة

وحذرت وزارة الصحة والإسكان، الأهالي من إصابة أولادهم بأعراض عدوى الحصبة، خصوصًا مع بدء الدراسة، لذلك تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت وموقع “جوجل” خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة أعراض عدوى الحصبة مع بدء دخول المدارس حفاظًا على صحة الأطفال من العدوى.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين حفاظًا على صحة أولادهم المقبلين على الدراسة، يرصد “الدستور” في السطور كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا لمعرفة تفاصيل وأعراض عدوى الحصبة للوقايه منها قبل دخول المدارس، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

أعراض عدوى الحصبة مع دخول المدارس

هناك العديد من الأعراض التي يجب أن تعرفها حتى تتمكن من مساعدة أولادك وحمايتهم في بداية الإصابة به، وإليكم الأعراض في السطور التالية:

1 - الحمى.

2 - السعال.

3 - سيلان الأنف.

4 - التهاب الحلق.

5 - التهاب العينين (التهاب الملتحمة).

6 - بقع بيضاء صغيرة مع بؤر بيضاء مائلة للزرقة على خلفية حمراء داخل الفم على البطانة الداخلية للخد.

7 - طفح جلدي يتكون من بقع كبيرة مسطحة.

طرق الوقاية من عدوى الحصبة

هناك العديد من الطرق الصحية التي يمكن لطفلك إتباعها ليحمي نفسه من الإصابة بأعراض عدوى الحصبة، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين مثل “فرشاة الأسنان - المنشفة - أدوات الطعام والشراب”.

2 - الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، وإذا كنت متواجد في مكان مزدحم ينصح الاطباء بارتداء الكمامات الطبية للوقاية.

3 - تعزيز صحة الجهاز المناعي من خلال تناول الخضار والفاكه، لأن الجسم يتعزز بالمناعة بالبروتينات والفيتامينات الموجودة في الطعام.

4 - تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ.

5 - الإبتعاد عن الأشخاص المصابين.

6 - الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل جيد.