إسهال وارتباك.. تفاصيل الأعراض المفاجئة لـ"عدوى الإنتان"

تؤثر عدوى الإنتان على كافة أعضاء الجسم ومناطق عديدة منه، لذلك يوجد العديد من الأعراض المحتملة منه من بينها الإسهال، فهي حالة تهدد الحياة بكل أسف بسبب تدميرها للجسم والانسجة الخاصة به واستجابتها للعدوى فعندما تهاجم عمليات مكافحة العدوى الجسم تتسبب في عدم قيام الجسم بالمهام الخاصة به.

وفقًا لموقع “health”، تتباين الأعراض من تعرق اليدين إلى الطفح الجلدي وحتى الإسهال ، يمكن أن يظهر الإنتان بطرق مختلفة.

يحدث الإنتان عندما يهاجم الجسم نفسه كرد فعل على العدوى، مثل التهاب المسالك البولية (UTI) أو الالتهاب الرئوي، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة، وفشل الأعضاء، والموت.

يموت ثلث الأشخاص الذين يصابون بالإنتان

ويعاني العديد ممن ينجون من آثار الحياة المتغيرة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والألم المزمن والتعب، واختلال وظائف الأعضاء (الأعضاء لا تعمل بشكل صحيح)، وبتر الأطراف.

مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، يعد الإنتان حالة طبية طارئة تتطلب التشخيص والعلاج السريع.

1. الإسهال

بعض أمراض البطن الشديدة يمكن أن تؤدي إلى الإنتان.

ويحدث ذلك عندما تنتقل بكتيريا المطثية العسيرة ، التي تسبب التهابات الأمعاء، من الأمعاء إلى مجرى الدم، حسبما يوضح تحالف الإنتان.

ومن الأعراض الشائعة لذلك الإسهال المتوسط ​​إلى الشديد إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالمرض.

عادةً ما يتم علاج هذا النوع من الأخطاء بالمضادات الحيوية المعروفة بقتل البكتيريا.

يصاب معظم الأشخاص بعدوى المطثية العسيرة أثناء تناول المضادات الحيوية لسبب آخر. يمكنك أيضًا التقاطه من أشخاص آخرين.

2. الارتباك

تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى ثلث الأشخاص الذين يصابون بالإنتان يعانون من نوع ما من المشاكل العصبية مثل الارتباك أو حتى الغضب.

ولا يعرف الخبراء السبب الدقيق لتأثير الحالة على الدماغ بهذه الطريقة لدى بعض الأشخاص، ولكن يعتقد أنه نتيجة للالتهاب.

3. الجلد رطب

يعد الجلد الرطب، مثل تعرق اليدين، أحد الأعراض الشائعة للإنتان.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الجلد يمكن أن يصبح باردًا ورطبًا عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسبب الطقس الحار أو ممارسة الرياضة أو الحمى، عندما يصاب الجسم بالصدمة الإنتانية، فإنه يعاني من الحمى.

يؤدي هذا إلى قيام الجهاز العصبي الودي (استجابة "القتال أو الهروب") بإرسال إشارة إلى جسمك لإنتاج العرق.

الأعراض الأخرى للصدمة الإنتانية هي:

معدل ضربات القلب سريع

ضغط دم منخفض

حمى

ضيق في التنفس

آلام العضلات الشديدة

استفراغ و غثيان

طفح جلدي (مجموعة من بقع الدم الصغيرة

أي شخص يعاني من ضعف الجهاز المناعي (مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو الذين يتلقون العلاج الكيميائي )، معرضون للخطر أيضًا، ولحسن الحظ، بمجرد حصولك على المساعدة الطبية، تتوفر العلاجات

وتشمل هذه العلاج بالأكسجين والسوائل الوريدية والأدوية والمضادات الحيوية والجراحة.