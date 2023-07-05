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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

علاج الإسهال عند الرضع وأبرز أسبابه.. طبيب يوضح

الاسهال عند الرضع
الاسهال عند الرضع

يعتبر الإسهال عند الرضع من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأمهات، وذلك بسبب ضعف الجهاز الهضمي عند الرضع وعندم نضج وظائفه.

وتبحث معظم السيدات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” عن علاج الإسهال عند الرضع  وأبرز أسبابه حتى تتمكن من التعامل مع المرض الذي أصيب طفلها.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأمهات لمعرفة علاج الإسهال عند الرضع وأبرز أسبابه لحماية أطفالهم، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من السيدات وفقاً لروشتة طبية.

علاج الإسهال عند الرضع وأبرز أسبابه.. طبيب يوضح

قال الدكتور سيد محمود، طبيب أطفال، إن الإسهال إذا أصيب الرضيع تكون أعراضة الشائعة هي البراز أكثر من 3 مرات في اليوم وشكله سائل مائي بشكل غير المعتادة عليه الأم، وهناك علامات خطورة للإسهال إذا كان مصاحب بالقئ المستمر أو حرارة عالية أو إسهال دموي أو إسهال أكثر من 14 يوم لذلك يتوجب على الأسرة استشارة طبيب فوراً.

وأضاف الدكتور سيد محمود، خلال حديثه لـ “الدستور”، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل طفل يصاب بالإسهال ومن ضمنها العدوى الفيروسية والبكتيرية والطفيلية وهناك أيضاً فيروس يطلق عليه “الروتا" وهو من ضمن الفيروسات المنتشرة والمشهورة في مصر والتي تصيب الأطفال الرضع، نزلات معويه شديدة وإسهال مائي الذي يؤدي إلى الجفاف وإذا مر الرضيع بهذه الحالات يجب أن تتوجه الأسرة للمستشفى ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للطفل.

وأكد  أن هناك علاج مبدئي للإسهال عند الرضع يجب أن تلتزم به الأمهات من ضمن التعليمات التي يجب أن تتابعها الأم هي إعطاء الطفل السوائل لمنع الجفاف مثل عصير التفاح المخفف بالماء أو شربه الجزر، ويجب أن تتجنب الأم إعطاء طفلها الحليب الجاهز وتعتمد على رضاعة الطفل طبيعي.

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