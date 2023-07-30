الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعقيم الأغراض الشخصية.. طرق الوقاية من عدوى القمل لدى الأطفال

القمل
القمل

يُصاب الكثير من الأطفال بعدوى القمل، خاصة إذا كان الطفل يختلط بأصحابه في المدرسة أو النادي، مما يُسهّل نقل عدوى القمل لطفلك.

وفي التقرير التالي، أبرز المعلومات والنصائح التي تساعد الأمهات على حماية أطفالهن من عدوى القمل وطرق الوقاية منها.

أسباب انتشار عدوى القمل لدى الأطفال

وفقًا لموقع "very well health"، هناك العديد من الأسباب التي تعمل على انتشار عدوى القمل في الرأس لدى الأطفال، منها:

1 - الاتصال المباشر لدى الأطفال في المدارس أو النوادي يُعد سببًا رئيسيًا في نقل عدوى القمل في الرأس.

2 - مشاركة الأطفال للأدوات الشخصية أو الاستلقاء على الفراش والوسائد والسجاد التي تم استخدامها مؤخرًا.

3 - استخدام الأطفال للأمشاط والقبعات والمناشف الخاصة بالآخرين، وذلك من أسباب انتشار عدوى القمل سريعًا.

4 - تربية الحيوانات الأليفة غير النظيفة في المنزل مثل الكلاب والقطط.

طرق الوقاية من عدوى القمل

1 - إذا أُصيب طفلك بعدوى القمل، تجنبي استخدام رشاش المبيدات الحشرية لأنها تحتوي على مواد سامة وضارة لمستخدميه.

2 - يجب أن تنصحي طفلك بعدم ملامسة رأسه أثناء فترة الدراسة أو اللعب.

3 - انصح طفلك بعدم ملامسة أغراض الأطفال الآخرين لتقليل انتقال العدوى.

4 - الاهتمام بنظافة الطفل من خلال فحص رأسه يوميًا، للتأكد من عدم إصابته بعدوى القمل.

5 - تنظيف وتعقيم الأغراض الشخصية للطفل خصوصًا إذا كان طالبًا ويختلط بالعديد من الأطفال.

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