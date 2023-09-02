القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل رصد "الصحة العالمية" 413 وفاة بالحصبة فى اليمن

كشف إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل إعلان الصحة العالمية رصد 413 وفاة بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر، مؤكدًا أن تلك الأمراض عادت مجددا لليمن بعد أن تم القضاء عليها في السنوات الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عودة تلك الأمراض جاءت نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، لافتا إلى أن كل هذه الإحصاءات تابعة للمناطق الخاضعة لحكم الحوثيين، في المناطق الشمالية نتيجة منع اللقاحات.

أمراض كثيرة عادت مثل الكوليرا بسبب تردي النظام الصحي

وتابع: "عادة يتم تلقيح الأطفال دون الخامسة والعاشرة، من مرض الحصبة"، مؤكدًا عودة الكثير من الأمراض مثل شلل الأطفال والكوليرا، نتيجة تدهور النظام الصحي.

وواصل: "القطاع الصحي كان يعمل بنسبة 50%، ولكن تدهور النظام بعد الحرب بشكل أكبر، علاوة على تدخل جماعة الحوثيين التي تحول وصول اللقاحات، وغيرها التي حاولوا إتلافها".