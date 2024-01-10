الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"استطالة كوكب عطارد".. ماذا تعني الظاهرة الفلكية التي يشاهدها العالم الجمعة؟

الفضاء
الفضاء

يشهد العالم بعد غدٍ الجمعة، ظاهرة فلكية تسمى "استطالة كوكب عطارد"، تأتي ضمن عدد من الظواهر الفلكية التي يشهدها شهر يناير الجاري.. فماذا تعني "استطالة عطارد"؟.

يقول الدكتور أشرف تادرس، أستاذ العلوم الفلكية، ضمن تقرير شهري نشره عبر صفحة الثقافة الفلكية، على "فيسبوك" إن كوكب عطارد يبلغ أقصى استطالة غربية له من الشمس، في هذا اليوم (الجمعة) حيث تبلغ الزاوية بينهما 23.5 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير الكوكب.

وتابع أستاذ الفلك في تقريره: يُشرق عطارد في الـ 5:15 صباحًا تقريبا، ويصل لأعلى ارتفاع له في السماء قبل شروق الشمس، كما يُرى كوكب الزهرة أعلاه، وكوكب المريخ أسفله في نفس المشهد. والاستطالة هي الزاوية الظاهرية بين الشمس وأحد الكواكب الداخلية (عطارد أو الزهرة) عندما تقاس من الأرض، وتبلغ استطالة كوكب الزهرة أكبر من كوكب عطارد، لذلك يُرى كوكب الزهرة دائما بطريقة أسهل ولفترة أطول من عطارد.

الظواهر الفلكية ظاهرة فلكية استطالة عطارد الدكتور أشرف تادرس العلوم الفلكية

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا