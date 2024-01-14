تقرير أممى: وفيات النساء الحوامل فى الولايات المتحدة هى الأعلى بالعالم

نشر موقع صحيفة نيويورك تايمز أن ما يقرب من 300 ألف امرأة قد توفين في أثناء الحمل أو الولادة في عام 2023، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترتفع معدلات وفيات الأمهات ومقارنة بمعدل وفيات الأمهات في العالم العربي الذي انخفض.

وفي أواخر عام 2023، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا جديدا عن وفيات الأمهات حول العالم، ووصف التقرير كيف تموت امرأة واحدة كل دقيقتين بسبب الولادة أو مضاعفات الحمل.

وصرح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا: "إن الحمل لا يزال تجربة خطيرة بشكل مأساوي بالنسبة للملايين حول العالم، ففي عام 2000، بلغ المعدل العالمي لوفيات الأمهات 339.

وهذا يعني أن 339 امرأة حامل في سن الإنجاب توفت لكل 100 ألف ولادة حية، ولكن في عام 2023، بلغ معدل وفيات الأمهات العالمي 530.

ولكن وفقا لتقرير الأمم المتحدة، فشلت معظم البلدان في جميع أنحاء العالم في خفض معدل الوفيات النفاسية بشكل ملحوظ خلال فترة العشرين عاما تلك، ويقول تقرير الأمم المتحدة إنه كان هناك انخفاض طفيف بين عامي 2000 و2015، لكن منذ عام 2016 ظل معدل وفيات الأمهات العالمي في حالة ارتفاع غريب.

وصرح كريسويل مارك طبيب في منظمة الأمم المتحدة قائلا: إن هدف التنمية المستدامة هو خفض معدل وفيات الأمهات على مستوى العالم إلى أقل من 70 حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية بحلول عام 2030 ولكن نحن حاليا بعيدون عن المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف".

وفي الولايات المتحدة ارتفع معدل وفيات الأمهات، حيث كان معدل الوفيات النفاسية في ارتفاع لسنوات عديدة، وبأكثر من 23 دولة حول العالم، ولكن الولايات المتحد الأمريكية لديها أعلى معدل وفيات الأمهات بين جميع البلدان الصناعية.

وارتفع المعدل بنحو 78% بين عام 2000 وعام 2023 ومع انخفاض الأعداد الإجمالية، فإن حتى التغييرات الطفيفة تؤدي إلى زيادة كبيرة في النسبة المئوية للرقم، لكن هذا لا يغير حقيقة أن عدد النساء الحوامل اللاتي يتوفين أثناء الحمل أو الولادة أو بعد ذلك بوقت قصير، آخذ في الارتفاع منذ عقود في واحدة من أغنى البلدان في العالم.



ما الخطأ الذي يحدث في الولايات المتحدة؟

وقالت منيرة جونجا، الباحثة البارزة في صندوق الكومنولث، وهي مؤسسة تدعم الأبحاث المستقلة حول قضايا الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، إنه ليس من السهل تفسير سبب ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة، وقال جونجا إن عددًا من العوامل قد تساهم في الوضع، بما في ذلك "الكثير من الحالات الصحية الأساسية التي كانت في ارتفاع منذ سنوات حتى الآن".

ثم هناك حقيقة مفادها أن العديد من الأمريكيين ليس لديهم تأمين صحي ولا يستطيعون زيارة طبية كما ارتفعت تكلفة الخدمات الصحية، وهناك نقص في القابلات اللاتي يمكنهن مساعدة الناس خلال فترة الحمل.

وقالت جونجا: "إن معدل تخطي الأشخاص في الولايات المتحدة الرعاية الطبية أعلى بشكل كبير مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى".

ولكن هذا ليس كل شيء إن معدل وفيات الأمهات بين الأمريكيين السود أعلى بحوالي ثلاثة أضعاف منه بين الأمريكيين البيض وهذا الاختلاف الصارخ يرجع إلى العنصرية الهيكلية، فالأمريكيون السود في وضع غير منصف منذ البداية، أين يعيشون، ومستوى تعليمهم، ووظائفهم ورواتبهم. وعندما يذهبون إلى الطبيب، غالبًا ما يواجهون عنصرية مباشرة.

تغيير الرعاية الصحية على مستويات متعددة

وقالت جونجا إنه سيحدث فرقًا كبيرًا بالفعل إذا كانت هناك قابلات أكثر نشاطًا في الولايات المتحدة، حيث تستطيع القابلات بناء علاقة وثيقة مع المرأة الحامل، والعناية بها في المنزل، والتحقق منها خلال فترة ما بعد الولادة أيضا ـ وهي الفترة التي تحدث فيها نصف وفيات الأمهات في الولايات المتحدة.

واضافت: كانت بعض العوامل التي ساهمت في وفيات الأمهات هي النزيف أثناء الولادة وبعدها، فضلاً عن الإنتان تسمم الدم وتسمم الحمل ومقدمات الارتعاج وهى النوبات أثناء الولادة، عندما تمر هذه الأشياء دون أن يلاحظها أحد، فإنها يمكن أن تكون مميتة.

وأيضا من المهم للغاية حصول الجميع على التأمين الصحي لأن 10% من النساء في سن الإنجاب ما زلن غير مؤمن عليهن في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، فإن احتمال سعيهن للحصول على الرعاية الطبية التي يحتجن إليها والحصول عليها أقل ومن المهم أن يحصل الناس على رعاية جيدة قبل الحمل للتأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، لكن من الصعب الحصول على الرعاية عندما لا يكون لديك تأمين صحي.