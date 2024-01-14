أبرزها كسوف الشمس وخسوف القمر.. 9 أحداث فلكية في 2024

في العام الماضي، شهد الناس مجموعة من الأحداث السماوية المذهلة، بما في ذلك خسوف "حلقة النار" الجميل، وزخات الشهب المبهرة، وخسوف جزئي للقمر.

هذا العام، ينضم الكسوف الكلي للشمس الذي طال انتظاره إلى قائمة الظواهر المرئية من الأرض، وبما أن مشاهدة الأحداث السماوية هي النشاط المثالي لأي شخص يريد قضاء بعض الوقت في الخارج والتأمل في أسرار الكون فنبشرك هذا العام 2024 بتسعة أحداث سماوية مذهلة نرصدها لكم حسب موقع وكالة ناسا.



شهب Quadrantids في يناير:

سيبدأ العام الجديد بتدفق مذهل من الشهب المعروفة باسم الدش النيزكي الرباعي، وتعد شهب “Quadrantids “واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية التي يمكن مشاهدتها وفقًا لوكالة "ناسا".

تعرف هذه الشهب بذروتها القصيرة والمكثفة، وسوف تحدث هذا العام في يوم ١٥ يناير، وعلى عكس الزخات الأخرى، التي تميل إلى الوصول إلى ذروتها خلال بضعة أيام، فإن ذروة هذه الزخة لن تستمر سوى بضع ساعات، ومع ذلك، يمكن للمشاهدين رؤية ما يتراوح بين 60 إلى 200 شهاب في الساعة في ظل ظروف جوية مثالية.



كسوف كلي للشمس في إبريل:

وفي 8 أبريل، سيمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، ليحجب الشمس تمامًا خلال كسوف كلي مذهل، سيشاهد الناس في أي مكان على طول المسار الكلي الذي يبلغ عرضه 115 ميلًا السماء تظلم في منتصف بعد الظهر مع اختفاء الشمس، ويمكن أن يستمر اختفاء الشمس مدة سبع دقائق ونصف، وسيكون أطول كسوف شمسي منذ عام 2017.

ولمشاهدة الكسوف الكلي بأمان، ستحتاج إلى زوج من نظارات الكسوف، لحماية عينيك فالكسوف هو الوقت الوحيد الذي يمكنك فيه بسهولة اكتشاف الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس، المعروف أيضًا باسم الهالة، دون أي معدات خاصة.



زخة شهب القيثارات في شهر إبريل:

يعد زخات شهب القيثارات واحدة من زخات الشهب السنوية الأكثر اعتدالًا، وسوف تحدث من 16 أبريل إلى 25 أبريل، حيث يرتفع ما بين 10 إلى 15 نيزكًا عبر السماء في ظل ظروف جوية مثالية، ولسوء الحظ، فإن ذروة الأمطار هذا العام في 22 أبريل ستقع قبل اكتمال القمر في 23 أبريل، لذلك قد يحجب القمر الساطع الرؤية.

تحدث زخات الشهب عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه مذنب أو كويكب. وعندما تدخل هذه الجسيمات الغلاف الجوي للأرض، فإنها تحترق بسرعات عالية وتترك خطًا لامعًا عبر السماء.

المذنب الأم لطائر القيثارات هو مذنب تاتشر، الذي اكتشفه إيه إي تاتشر عام 1861، يعد هذا المذنب مذنبًا طويل الأمد، مما يعني أنه يستغرق أكثر من 200 عام لإكمال دورته حول الشمس.

تكمل تاتشر دورتها في حوالي 415 عامًا، يعد زخات شهب القيثارات واحدة من أقدم زخات الشهب المعروفة لدينا، حيث يعود تاريخ سجلاتها إلى عام 687 قبل الميلاد.



زخة شهب إيتا الدلويات:

تنشط إيتا الدلويات كل عام في شهري أبريل ومايو، حيث تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب هالي، عادة ما يكون رؤية الزخات أفضل في نصف الكرة الجنوبي، حيث يعد واحدًا من أكثر الزخات غزارة خلال العام.

وفي أقصى الشمال، ستظهر إيتا الدلويات في مستوى منخفض في السماء، وستصل إلى ذروتها عند حوالي 10 إلى 30 نيزكًا في الساعة، هذا العام، سيحدث القمر الجديد حول ذروة الدش في صباح يوم 6 مايو، مما يوفر ظروف رؤية جيدة.



يعرف هذا الدش بشهبه السريعة، التي تسافر بسرعة حوالي 148 ألف ميل في الساعة عبر الغلاف الجوي للأرض وتترك أحيانًا "قطارات" متوهجة خلفها.

زخة شهب البرشاويات:

عادة ما يكون زخات شهب البرشاويات واحدة من أكثر الزخات إثارة خلال العام، تجتمع الشهب السريعة والمشرقة مع درجات الحرارة الليلية اللطيفة في الصيف لتجعل من هذا العرض عرضًا لن ترغب بالتأكيد في تفويته وسوف تحدث من 11 أغسطس إلى 13 أغسطس.

وفي الظروف المثالية، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا رؤية حوالي 50 إلى 100 شهاب يعبر السماء في الساعة، وفقًا لوكالة ناسا، ورغم أن القمر سيكون مضاء بنسبة 50 بالمئة تقريبا، إلا أنه سيغرب عند منتصف الليل، لذا فإن ظروف المشاهدة المثالية تكون في الصباح الباكر حتى الفجر.

خسوف جزئي للقمر في سبتمبر:

ستتاح لمراقبي السماء في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا الفرصة لمشاهدة خسوف جزئي للقمر بدءًا من الساعة 10:12 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 17 سبتمبر القادم.

ويحدث خسوف القمر الجزئي عندما يمر جزء من القمر عبر ظل الأرض، ونظرًا لأن القمر يدور حول الأرض بزاوية تبلغ حوالي خمس درجات وليس على طول مستوى مسطح فغالبًا ما يلقي الظل فوق مدار القمر أو أسفله.



مرور المذنب تسوتشينشان-أطلس بالقرب من الأرض:

سيمر مذنب يعرف باسم "تسوتشينشان-أطلس" أو A3 بالقرب من الأرض والشمس في ١٥ سبتمبر عام 2024، وتم اكتشاف هذا المذنب لأول مرة في يناير 2023 بواسطة مرصد الجبل الأرجواني في الصين وتم رصده بشكل مستقل بعد بضعة أسابيع فقط في عام 2023، وحددت الحسابات أن هذا المذنب سيمر بالقرب من الشمس في 28 سبتمبر 2024، وسيكون مرئيًا بالعين المجردة.

زخة شهب الجباريات:

إن Orionids هي الوابل الثاني لهذا العام الذي يتم إنتاجه من هالي، أحد أشهر مذنباتنا. سُمي هذا المذنب على اسم عالم الفلك إدموند هالي، ويكمل دورته حول الشمس كل 76 عامًا، وفقًا لوكالة ناسا.

هذا العام، ستصل أوريونيدس إلى ذروتها ليلة 20 أكتوبر وصباح يوم 21 أكتوبر، وفي ظل الظروف الجوية المثالية، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا بحد أقصى حوالي 10 إلى 20 نيزكًا في الساعة.



زخة شهب الجوزاء:

مع اقتراب العام من نهايته، يمكن للمشاهدين مشاهدة زخات شهب الجوزاء المذهلة، مع وجود عدد كبير من الشهب الساطعة والمرئية، يعتبر هذا الدش على نطاق واسع واحدًا من أفضل الشهب خلال العام، يمكن للمشاهدين رؤية ما يصل إلى 120 شهابًا يتدفقون عبر السماء في الساعة في ظل ظروف مثالية.

سيهطل أكبر عدد من الشهب في 14 ديسمبر، وهذا اليوم، سيكون القمر مضاءً بنسبة 96 بالمائة تقريبًا، مما قد يعيق الرؤية.

في حين أن معظم زخات الشهب تنشأ من المذنبات، والتي تتكون من الجليد والغبار، فإن شهب الجوزاء تأتي من كويكب صخري يسمى 3200 Phaethon.



العلماء ليسوا متأكدين من كيفية تصنيف هذا الكويكب، لأنه مثل المذنب، فإنه يضيء عندما يقترب من الشمس، وله ذيل. وفي العام الماضي، اكتشف الباحثون أن ذيل فايثون ليس مصنوعًا من الغبار، بل من غاز الصوديوم.