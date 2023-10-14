يحدث اليوم.. كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الحلقي

تسود حالة من الترقب حول العالم بسبب كسوف الشمس الحلقي المقرر حدوثه اليوم، حيث تتزامن ذروة كسوف الشمس مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير إلى اقتراب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل، أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا.

مشاهدة الكسوف الحلقي

أثبتت الأبحاث والدراسات أن الكسوف الحلقي لن يرى من في مصر، بينما يمكن مشاهدته في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كولومبيا - البرازيل- أمريكا الجنوبية - أمريكا الوسطى، ويمكن مشاهدته ككسوف جزئي في غرب قارة إفريقيا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية، وتستمر مدته حتى 6 ساعات.

كيف يحدث

من المقرر أن يغطي القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس وتتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، وعند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصًا أسود هو القمر.

ويحدث كسوف الشمس الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مناره حول الأرض، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حراف قرصه لتصل إلى الأرض، وسوف يستغرق كسوف الشمس منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا، بينما يستغرق الكسوف الحلقي منه ما قدره 5 دقائق و17.2 ثانية.

موعد كسوف الشمس التالي

ينتظر العالم حدوث كسوف الشمس التالي في 2 أكتوبر 2024، أي بعد عام كامل من الآن.