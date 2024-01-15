الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

من الألوان الهادئة إلى الألوان الديناميكية.. اكتشف اللوحة المثالية المناسبة للأماكن الإدارية

ديكور
ديكور

عند الشروع في رحلة تجديد ديكور المكاتب والمساحات الإدارية، غالبًا ما يتجه التركيز نحو التصميم الداخلي والبناء والتخطيط والترتيبات التي تناسب الجو العام للمكان. 

إلى جانب ذلك، تحتل القرارات المتعلقة بخطط الطوابق المفتوحة أو المقصورات، وتحقيق التوازن بين الإنتاجية والإبداع، واستيعاب الموظفين المختلطين أو بدوام كامل، مركز الصدارة. 

وفي ظل هذه الاعتبارات المحورية، لا ينبغي الاستهانة بدور الألوان، فقد تتمتع اللوحة التي تختارها بالقدرة على تعزيز أو تقليل تأثير تصميمك المخطط بعناية.

وحسب موقع Hindustan times فقد شارك سامر، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Eliganz Interior مجموعة ألوان لا تشوبها شائبة ومصممة خصيصًا للمكاتب والاماكن الادارية.

وتم تصميم أنظمة الألوان هذه لتتماشى مع مجموعة متنوعة من إعدادات المكتب، مما يضمن الانتقال السلس بين الأسلوب والمنفعة.

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لوحة ألوان ملهمة خاصة بمساحة العمل الخاصة بك

1. الفيروزي والأزرق:
يتناسب مزيج الألوان هذا بشكل جيد مع غرفة الاستقبال لأنه يخلق شعورًا بالانتعاش والهدوء، مع إضافة اللون الفيروزي لمسة منعشة والأزرق لإحساس الاحترافية والاعتمادية، يوفر مزيج الألوان هذا أجواء مريحة وهادئة.

2. البرتقالي والأحمر والأبيض
إن الطبيعة المشجعة والمتفائلة والواثقة من نفسها تجعل اللون البرتقالي والأحمر مناسبين تمامًا للبيئات النشطة والمنفتحة، في حين أن اللون الأبيض يجعل البيئة نظيفة بصريًا للعمل المركز.

3. الأخضر والبني
إن إدخال اللون الأخضر مع اللون البني، سواء من خلال الفن أو ألوان الجدران أو النباتات الحية، يوفر علاجًا مباشرًا لضغوط مكان العمل، كما أنه يتماشى أيضًا مع مبادئ التصميم الحيوي، والتي تؤكد على ضرورة دخول الطبيعة إلى الداخل من أجل إنتاجية أفضل.

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4. الأزرق والبني والأبيض الكريمي
في عالم الشركات، حيث تكون الاعتمادية أمرًا بالغ الأهمية، يتفوق التأثير المهدئ للون الأزرق في الاجتماعات والمقابلات والارتباطات الحاسمة في المجالات المتعلقة بالتمويل، في حين أن اللون الأبيض الكريمي والبني، يتردد صداهما بالوضوح والرحابة، ويخلق بيئة مرتبة بصريًا مواتية للتركيز.

5. البيج والأحمر العميق
ينبعث من الدفء والأناقة البسيطة، ويزرع البيج جوًا جذابًا يشجع على الهدوء، يضيف تقديم اللمسات الحمراء العميقة لمسة ديناميكية، ويضخ الطاقة والعاطفة في اللوحة الهادئة.

6. البني والوردي المغبر
يضفي كل من اللون البني والوردي المغبر، المتأصلان في العالم الطبيعي، إحساسًا بالتوازن والراحة، ويجسدان الاستقرار والأمان وسط فوضى متطلبات العمل، مما يجعلهما مثاليين للصالونات أو المنتجعات الصحية.

7. أرجواني وبيج
أضف لمسة من اللون الأرجواني إلى لوحة الألوان البيج الشاملة للحصول على طاقة إبداعية وحيوية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للصناعات التي تزدهر بالابتكار والأصالة.

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