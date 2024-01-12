9 ألوان.. ما هي لوحة الألوان التي ستكون رائجة في عام 2024؟

قدمت أسابيع الموضة الفترة الماضية العديد من الصيحات المختلفة والألوان المتنوعة خاصة الفاتحة منها، وليست القاتمة كما هو المعتاد في فصل الخريف والشتاء، فأسابيع الموضة في لندن وباريس وميلانو قدموا مجموعة من الخيارات الواسعة لملابس عصرية تناسب هذا العام.

وحرصت أسابيع الموضة على تقديم المختلف بشكل واسع وتقديم مجموعة من الأفكار المناسبة لكل الأذواق والتي ستكون موضة رائجة في موسم خريف وموسم شتاء عام 2024 حسب موقع ديلي ميل البريطاني.

ويتساءل الناس عن اتجاهات الالوان التي تستحق الاستثمار فيها، وستكون لوحة تزين عام 2024 في عالم الموضة، ولان الموضة دورية، تميل دائماً اتجاهات الألوان إلى العودة بسرعة إلى حد ما، لذلك هناك بعض الألوان التي عادت مرة أخرى لتتصدر مشهد الموضة في عام 2024 وهم تسعة ألوان جاءت على النحو التالي.

أهم اتجاهات ألوان الموضة لعام 2024

1. أصفر شاحب:

قد لا يكون مصطلح "الفخامة الهادئة" رائجًا كما كان في منتصف العام الماضي، لكن الجمالية التي تركز إلى حد كبير على القطع المخالفة للاتجاهات البسيطة والكلاسيكية تركت بصمتها بقوة على اتجاهات الألوان لعام 2024.

مثل اللون الأصفر الشاحب، لقد أصبح هذا الظل بمثابة درجة محايدة جديدة حيث أن اللون الأصفر دقيق للغاية لدرجة أنه قد يبدو لون اخر في بعض الأضواء وبيج في البعض الآخر. أعتقد أن هذه القدرة على التكيف هي ما يجعلها استثمارًا حكيمًا للألوان.

2. أزرق شاحب:

كان طيف اللون الأزرق بأكمله واضحًا على مدارج عرض أزياء ربيع وصيف 2024، ولكن هذا الظل المحدد من اللون الأزرق الفاتح هو الذي أثار انتباه كل محرري الأزياء، تم تصميمه بمجموعة من الألوان المتضاربة، كل شيء بدءًا من النيون المنعش إلى الأحمر الكرزي وقد يكون اللون الأزرق السماوي هو اللون الأكثر "عصرية" لهذا العام، وهذا هو أحد الألوان النادرة التي تناسب الجميع وكل لون بشرة ولون شعر مما يجعله جذابًا عالميًا.

3. ظلال اللون البرتقالي:

أعلن معهد الألوان Pantone مؤخرًا أن "Peach Fuzz" هو لون عام 2024، ومن الواضح أن الإلهام وراء القرار تم العثور عليه في ربيع وصيف 2024، إلى جانب ظلال اللون البرتقالي الناعمة، أثبت اللون البرتقالي نفسه حتى اصبح متكرر فى عروض الأزياء، وزين به العديد من الأقمشة المختلفة.

4. رمادي فولاذي:

اللون الرمادي أصبح اتجاه سائد لعام 2024، وظهر في العديد من الأزياء عبر مجموعة واسعة من مدرجات الموضة في عروض عام 2024، واصبح ارتداء ملابس رمادية بالكامل واحدة من أسهل اتجاهات الموضة التي يمكن محاكاتها، حيث سيكون لدى معظمنا ما يكفي من القطع الرمادية للقيام بذلك.

5. الكرز الأحمر:

ربما كان اللون الوردي لونًا رئيسيًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ولكن كلما اقتربنا من عام 2024، شهدنا تحولًا نحو درجات اللون الأحمر بدلاً منه، يُعتقد عمومًا أن اللون الأحمر الساطع أصبح أكثر نضجًا وصقلًا، وقد ظهر في مشهد الموضة على شكل معاطف وملابس محبوكة، وسيمون هذا اللون موضع اهتمام في فصل الربيع وفصل الشتاء لعام 2024.

6. بني الشوكولاتة:

من بين جميع اتجاهات التسعينات التي عادت من جديد خلال السنوات القليلة الماضية، يعتبر اللون البني هو الأكثر قوة في البقاء، مرة أخرى بطريقة لم نشهدها من قبل، سيطر اللون البني على الأحذية والحقائب والأحذية والملابس هذا الموسم، ومن المقرر أن يستمر عهده حتى عام 2025 .

7. الأوف وايت:

على غرار اللون الرمادي اصبح اللون الأبيض اتجاها كلاسيكي، ولقد جعل المصممون اللون الأبيض يبدو أكثر انتعاشًا من خلال استكشافه في أقمشة مختلفة منها القطن، والجلود، والشيفون، والحرير، والصوف.

8. الأخضر الفستقي:

في العام الماضي، أثبت اللون الأخضر أنه اتجاه لوني كبير مع انتشار ظلال اللون الأخضر العشبي في جميع المجموعات، وبالنسبة لعام 2024، واصل المصممون استكشافهم للون لكنهم يميلون، كما هو الحال مع بقية اقتراحات التشكيلة، إلى لون يكون سائد أكثر دقة، وأطلق عليه اسم المريمية أو الفستقي أو الأخضر الفاتح.

9. مرآة فضية:

يجب أن تكون الفضة واحدة من أكبر عودة الموضة في المواسم القليلة الماضية، لقد فقدت النغمة المعدنية منذ فترة طويلة تفضيلها للذهب وخاصة لون الذهب الوردي بعد عودة مبدئية عبر المجوهرات، اقتحمت الفضة عالم الموضة، لتغطي على كل شيء بدءًا من السراويل وأنماط الجينز والفساتين والحقائب والأحذية.