الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اتجاهات الموضة لخريف وشتاء 2023-2024

موضة ٢٠٢٤
موضة ٢٠٢٤

بعد عروض أسبوع الموضة في ديسمبر 2023، قامت مجلة Vogue بتجميع قائمة مرئية لأفضل 18 اتجاهًا للموضة لخريف وشتاء 2024/2025 والتي من المؤكد أنها ستهيمن على خزائن ملابسنا لفصلي الخريف والشتاء القادمان، من طبعات الترتان وأجواء الخمسينيات إلى التنانير فوق البنطلونات.

موضة خريف وشتاء 2025-2024

على مدار أكثر من شهر، من نيويورك إلى لندن إلى ميلانو إلى باريس، قدمت العلامات التجارية ودور الأزياء أفضل الأزياء لشهر الموضة لخريف وشتاء 2025-2024.

عاد خريف/شتاء 2025-2024 إلى جوهر الموضة برغبات أكثر دقة، نحتفل بحرية الحركة مع الحفاظ على روح العصر، ظلت المجموعات مخصصة للارتداء اليومي ولكنها اختفت القطع غير الرسمية والعملية والفنية، وتم استبدالها بدلًا من ذلك بأسلوب أنيق، وكان هذا صحيحًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بملابس السهرة.

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ألوان موضة خريف وشتاء 2024

من حيث اللون، يعد اللون البيج، بكل فروقه الدقيقة، بالأناقة، في حين أن الأشكال الملونة بدرجات اللون الاحمر والموف تضفي على مجموعات الشتاء السيطرة مما يجعلها أكثر عصرية وبهجة من أي وقت مضى.

موضة أزياء ملابس عام 2024

التنانير الطبقات فوق السراويل:
على الرغم من أن اتجاهات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تبدو وكأنها تتلاشى تدريجيًا من منصات العرض، إلا أن التعبير الأسلوبي النهائي بقي من أجل الحنين إلى عصر الموضة الرمزي هذا، تم وضع التنانير فوق السراويل بألوان وألوان متطابقة في علامات فندي وجيفنشي وشانيل التجارية.

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ربطات العنق

مع الحفاظ على شكلها الصارم، تم استخدام ربطة العنق أيضًا لتعزيز مجموعة البدلات الرسمية في Dolce & Gabbana، بالإضافة إلى إضفاء أبعاد جديدة على قميص مع تنورة في علامات Dior وValentino التجارية.

باقات جديدة

لقد قطعنا شوطا طويلا من الزهور الضخمة والمتضخمة التي رأيناها في الموسم السابق، هذه المرة، كانت هذه القطع حساسة، أو مطرزة، أو مثبتة ودائمًا ثلاثية الأبعاد مما خلق شكل حازم في علامات برادا، ولانفين، وشانيل  التجارية.

أكتاف منظمة بالرسومات

سواء تم ارتداؤها أثناء النهار أو الليل، فإن تصميمات الكتف الجرافيكية في لويس فويتون، وألكسندر ماكوين، وبوتيغا فينيتا، أبرزت الوجه وأضفت إحساسًا بالإيقاع على الإطلالات التي كانت متناغمة مع رغبات الشتاء.

منديل الرقبة

تم رجوع موضة منديل الرقبة بأحجام متقنة وألوان متطابقة في عروض Balenciaga، وSaint Laurent من تصميم أنتوني فاكاريلو، وAndreas Kronthaler في Vivienne Westwood، مما يقدم تفسيرًا أكثر رومانسية لاتجاه ربطات العنق.


الترتان

ابتعدت الطباعة الاسكتلندية الشهيرة دائمًا عن جماليات البانك الجرونج الكلاسيكية والمظهر الكامل المغطى، وتجدر الإشارة إلى لوحات ألوان الترتان النابضة بالحياة التي عرضها أندرياس كرونثالر لصالح فيفيان ويستوود وديور وبربري التجارية.

الدانتيل


تميزت ملابس السهرة بجمال التفاصيل الشفافة وحرفية الدانتيل التي لا تشوبها شائبة في علامات غوتشي، وأوف-وايت، وبالينكياغا التجارية.

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اسود وابيض


عمل الأسود والأبيض كفريق واحد وأبرزوا الصور الظلية الشتوية، يعكس هذا النهج الصارم الرغبة في الرفاهية البسيطة، وذلك في علامات إمبوريو أرماني، وكلوي، وشانيل التجارية.

 

المناظر الطبيعية


في علامات باكو رابان، وكوبرني، وستيلا مكارتني التجارية، بدت الأوهام البصرية والمناظر الطبيعية وكأنها مرسومة باليد، وجعلتنا نرغب في الهروب إلى وجهة خلابة لفصل الشتاء.


درجات الأحمر والموف الباستيل


ليس من الضروري أن يتناسب الشتاء مع لوحة ألوان قاتمة أو تقليدية أضفت علامات لويفي وجيفنشي وباكو رابان التجارية لمسة مشرقة ومبهجة على إطلالاتنا المفضلة.

 

جينز مزدوج


تم مضاعفة الدنيم  حيث تم ارتداؤه كمظهر كامل، اختاري ظلالًا مماثلة للحصول على مظهر لائق سواء كان مبيضًا أو خامًا أو مفككًا أو معروضًا بخياطة دقيقة، عامة الجينز هو الموضة السائدة  لهذا الموسم في علامات Ami وY/Project وVersace التجارية.

موضة الخمسينيات تعود بقوة

كان هناك أسلوب أنثوي واضح في الخمسينيات من القرن الماضي على مدارج الطائرات، حيث تمت الإشارة إليه بفساتين على شكل دبوس، وتنورات كبيرة الحجم، وخصور ضيقة، لقد كانت بمثابة إشارة إلى أزياء ما بعد الحرب، والتي تم تجديدها لعام 2024، في علامات بوتيغا فينيتا، وديور وبالمان التجارية.


اللون البيج بجميع درجاته


تم استخدام مجموعة من ظلال اللون البيج لرفع مستوى الطبقات لتصبح  الأزياء الشتوية بلمسة لونية دافئة في علامات مايكل كورس وهيرميس وسان لوران التجارية.


الريش


أضاف الريش الخفيف والمتجدد الهواء لمسة عصرية إلى صور النجوم، سواء في النهار أو في الليل، كما قدمتها لعام 2024 علامات  فالنتينو وغوتشي ولويفي التجارية.

 

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نقاط البولكا


تمت إعادة صياغة طبعة البولكا المنقّطة، المستوحاة من حقبة الخمسينيات التي شوهدت على العديد من عروض الأزياء هذا الموسم، لتتماشى مع متطلبات الموضة لعام 2024، في تصميمات صغيرة أو ماكسي أو شفافة في علامات Balmain وMiu Miu وValentino التجارية.


أكتاف السلطة


على الرغم من أنها لا تتأثر بمرور الزمن، يبدو أن وسادات الكتف المصممة في الثمانينيات قد عادت بقوة، حيث تبدو بحجم XXL أكثر من أي وقت مضى وهذا ما قدمته علامات  سان لوران  وبالينكياغا التجارية.

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