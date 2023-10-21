البرتقالي أبرزها.. ألوان دافئة في أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2024

قدمت أسابيع الموضة الفترة الماضية العديد من الصيحات المختلفة والألوان المتنوعة خاصة الفاتحة منها، وليست القاتمة كما هو المعتاد في فصل الخريف والشتاء، فأسابيع الموضة في لندن وباريس وميلانو قدموا مجموعة من الخيارات الواسعة لملابس عصرية تناسب هذا العام.

وحرصت أسابيع الموضة على تقديم المختلف بشكل واسع وتقديم مجموعة من الأفكار المناسبة لكل الأذواق ومن أبرز هذه الألوان الأبيض والأسود، لخريف وشتاء هذا العام.

اللافندر والبرتقالي الأبرز

ومن ألوان الموضة هذا العام أيضًا اللافندر والبرتقالي، حيث تم استخدامه في العديد من دور الأزياء العالمية خلال روض أسابيع الموضة هذا العام، بالإضافة إلى الإكسسوارات، فنجد ما يميز العديد من الإطلالات إضافة لمسة الإكسسوار التي تعطي للتصميم رونق خاص به والحقائب أيضًا.

ومن الاختلافات الخاصة بموضة هذا العام، العودة لموضة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ووفقًا لموقع “الديلي ميل” البريطاني، تصدر مجموعة من ألوان الخريف والشتاء أسابيع الموضة الأيام الماضية ويأتي على رأسها اللون الأخضر، حيث يعد من الألوان القوية ليس في الأزياء فقط بل في الأحذية ايضًا.

كما يعد اللون الأصفر من الألوان القوية التي كانت من الألوان البارزة في أسابيع الموضة الفترة الماضية، كما يعد اللون السماوي أيضًا من الألوان الخريفية وخامة القطن الدافىء أبرزها، بالإضافة إلى لون الخردل في الجواكيت.