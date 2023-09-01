عروض أزياء مهرجان العلمين.. وجهة جديدة لـ"بيوت موضة عالمية" (صور)

"فساتين من وحي الفراعنة، أجواء مصرية أصيلة"، إبداع بفستان تلو الآخر بمزج ما بين الإبداع في الموضة بتصميمات من العالمي مايكل سينكو، وكذلك المكان الساحر بالعلمين الجديدة الذي تم تجهيزه خصيصًا لاستضافة أول عرض أزياء عالمي على الأراضي المصرية للمصمم مايكل سينكو.

في يوم 10 أغسطس الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام شهدت مدينة العلمين الجديدة بنورث سكوير مول، عرض أزياء للمصمم الفلبيني مايكل سينكو، وكان أول يوم في عرض الأزياء لعرض مجموعة من الفساتين الخاصة به، حيث حرص أن يكون لها طابع فرعوني وسط انبهار كافة الحاضرين من الشخصيات العامة والمشاهير من الفنانين المصريين، وتم تخصيص اليومين التاليين لعارضي الأزياء الجدد والمواهب الخاصة بالوطن العربي، والذين قاموا بتأسيس العلامات التجارية التي نافست المستوى العالمي، وهذا ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة الذي تمت إقامته في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين".

وعلى أنغام خليني معاك و"يا مسهر عيني" و"أجمل قصة حب"، بصوت الفنان رامي عياش قدم مجموعة مختلفة من القطع التى تعتبر لوحة فنية مرسومة، ما أبهر الحضور أيضًا بفستان من الحضارة الفرعونية صُمم خصيصًا لهذا العرض.

وخلال الفعاليات التى تمت تغطيتها بشكل واسع؛ قال مايكل سينكو مصمم الأزياء العالمي لـ"الدستور"، إن مصر مصدر إلهام بالنسبة له في العديد من تصميماته الخاصة، وكان يتمنى أن يقدم بها تجربة مختلفة، ويجد أن عرض الأزياء الحالي يحقق ما يتمناه، كما أن الموضة رائدة بالطبع في مصر.

وأضاف أنه لا ينهي زيارته عند هذا الحد بل سيزور المعالم السياحية الخاصة بمصر التي ليس لها مثيل كالأهرامات وأبوالهول، كما أن الموضة بدأت من المرأة الفرعونية من أزيائها ومجوهراتها والعديد من المصممين ليس أنا فقط، استوحوا تصميماتهم من الحضارة المصرية القديمة.

وصمم مايكل للعديد من النجمات العالميات أمثال بيونسيه وليدي جاجا وتارا عماد وداليدا خليل ومحمد رمضان وغيرهم.

وعبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها الغامرة لحضور حفل مصمم أزياء عالمي مثل مايكل سينكو، وترغب فيما بعد بحضور العديد من عروض الأزياء على هذا المستوى.

من جانبها أضافت الفنانة روجينا أن عرض الأزياء يعتبر نقلة نوعية كبيرة لمصر ولمدينة العلمين، ويعتبر وجودنا منافسة لعروض الأزياء التى تتم في لندن وباريس وغيرها من المدن العالمية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" أن لمصر مكانة كبيرة لدى مصممي الأزياء ويرغبون دائمًا في ترك بصمتهم في مصر، ولا بد أن يكون في خطتهم بشكل دائم زيارة مصر وتقديم عرض أزياء بها، كما أن التجهيزات التي كانت بالحفل توحي بالمستوى العالمي الذي كنا نحلم به، متمنية التوفيق بشكل دائم لخطواتنا فيما بعد.

يذكر أن الإعلامية إنجي علي، قدمت دعوة خلال تقديمها المؤتمر الصحفي، قائلة إنها تحلم بإقامة عرض أزياء في العلمين الجديدة، موجهة الدعوة لشريك مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، وهو الدكتور سيد علي قائلة: "عايزين فاشون شو العلمين أسوة بعروض أزياء باريس ولندن والعروض العالمية".