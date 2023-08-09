إنجى على لشريك مايكل سينكو: "عايزين فاشون شو العلمين"

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بعرض أزياء "الفاشون شو" للمصمم العالمي "مايكل سينكو" بحضور كل من جورج متري، مايكل سينكو، الدكتور سيد علي، الشريك المؤسس لمايكل سينكو وياسمين ثروت والدكتورة نورهان قنديل خبيرة التغذية، والإعلامية بوسي شلبي، ومقدمة المؤتمر الإعلامية إنجي علي بمدينة العلمين الجديدة بنورث سكوير مول.

وقالت الإعلامية إنجي علي، مقدمة المؤتمر الصحفي، إنها تحلم بإقامة عرض أزياء في العلمين الجديدة، موجهة الدعوة لشريك مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، وهو الدكتور سيد علي قائلة: "عايزين فاشون شو العلمين أسوة بعروض أزياء باريس ولندن والعروض العالمية".

ويبدأ أول أيام عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، غدًا الخميس، بمول نورث سكوير مول، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

كما يقدم "سينكو" أحدث صيحات الموضة الرجالية والنسائية أيضًا في عرض أزياء مستوحى من الأزياء الفرعونية، وكان قد صمم للعديد من نجوم العالم أمثال بيونسيه وليدي جاجا وتارا عماد وداليدا خليل ومحمد رمضان وغيرهم.

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