الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

إنجى على لشريك مايكل سينكو: "عايزين فاشون شو العلمين"

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بعرض أزياء "الفاشون شو"  للمصمم العالمي "مايكل سينكو" بحضور كل من جورج متري، مايكل سينكو، الدكتور سيد علي، الشريك المؤسس لمايكل سينكو وياسمين ثروت والدكتورة نورهان قنديل خبيرة التغذية، والإعلامية بوسي شلبي، ومقدمة المؤتمر الإعلامية إنجي علي بمدينة العلمين الجديدة بنورث سكوير مول.

وقالت الإعلامية إنجي علي، مقدمة المؤتمر الصحفي، إنها تحلم بإقامة عرض أزياء في العلمين الجديدة، موجهة الدعوة لشريك مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، وهو الدكتور سيد علي قائلة: "عايزين فاشون شو العلمين أسوة بعروض أزياء باريس ولندن والعروض العالمية".

ويبدأ أول أيام عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، غدًا الخميس، بمول نورث سكوير مول، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

كما يقدم "سينكو" أحدث صيحات الموضة الرجالية والنسائية أيضًا في عرض أزياء مستوحى من الأزياء الفرعونية، وكان قد صمم للعديد من نجوم العالم أمثال بيونسيه وليدي جاجا وتارا عماد وداليدا خليل ومحمد رمضان وغيرهم.

IMG20230809191349
IMG20230809191349
IMG20230809190243
IMG20230809190243
IMG20230809190244
IMG20230809190244
IMG20230809190242
IMG20230809190242
IMG20230809190212_01
IMG20230809190212_01
IMG20230809190213
IMG20230809190213
IMG20230809190212
IMG20230809190212
IMG20230809182958
IMG20230809182958
نورث سكوير مول صيحات الموضة الرجالية جميع أنحاء العالم أكبر حدث ترفيهي في مصر مايكل سينكو

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس متهم بقتل زوجته وابنته والشروع فى قتل باقى أفراد أسرته بالهرم

خالد عباس: 20 مليار جنيه أرباح شركات العاصمة الإدارية

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

"فراق أم الدنيا".. تفاصيل حزن سائحة ترفض مغادرة مصر

فيوتشر يحصل على توقيع مدافع الأهلى

«الشرقية للدخان»: رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لـ150 مليون سيجارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟