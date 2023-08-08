الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفد"إكسترا نيوز" يرصد استعدادات حفل مصمم الأزياء العالمى مايكل سينكو بمهرجان العلمين

مايكل سينكو
مايكل سينكو

رصد الإعلامي رامي الحلواني، موفد فضائية "إكسترا نيوز"، تواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا إن الفعاليات مستمرة، خاصة حفلات نهاية الأسبوع، مع تواصل الانتهاء من استعدادات حفل مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو المقرر إقامته في منطقة North Square، مؤكدًا أن مسرح العرض شبه انتهى، وفي الأغلب  ستكون للفنان رامي عياش فقرة في عرض الأزياء.

وأكد المراسل أن هناك إقبالًا كبيرًا على مدينة العلمين الجديدة، ولكن ليست هناك تكدسات أو ازحادم، مشيرًا إلى أن سباق الترايثلون سينطلق من يوم 11 أغسطس، وهو عبارة عن رياضة تجمع بين 3 ألعاب هى: الجري وركوب الدراجات والسباحة، مؤكدًا وجود مشاركة كبيرة من قبل الشباب.

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