تفاصيل عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو (صور)

شهدت مدينة العلمين لأول مرة حفل عرض الأزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو بحضور العديد من الفنانين وتقديم الإعلامية إنجي علي، والفنانين درة وهالة صدقي وليلي أحمد زاهر والإعلامية بوسي شلبي ومصممة الأزياء داليدا عياش، وكذلك رانيا يوسف وروجينا ، وحلا شيحا.

أحيا الحفل الفنان رامي عياش حيث قدم أبرز الأغاني الخاصة به "خليني معاك و"يا مسهر عيني" و"أجمل قصة حب"، وقدم مايكل العديد من القطع والفساتين الخاصة به حيث يسود اللونين الأحمر والأسود، كما أبهر الحضور بفستان الحفل وهو يعبر عن الحضارة الفرعونية

وقال مايكل سينكو مصمم الأزياء العالمي لـ"الدستور" إن مصر مصدر إلهام بالنسبة له في العديد من تصميماته الخاصة، وكان يتمني أن يقدم بها تجربة مختلفة ويجد أن عرض الأزياء الحالي يحقق ما يتمناه، كما أن الموضة رائدة بالطبع في مصر.

وأضاف أنه لا ينهي زيارته عند هذا الحد بل سيزور المعالم السياحية الخاصة بمصر التي ليس لها مثيل كالأهرامات وأبو الهول، داعيا من خلال هذا المؤتمر جميع مصممي الأزياء لأن يخطو خطواته.

وعن ما قدمه في عرض الأزياء الخاص به أمس أنه قدم مجموعة من القطع التى تحمل الرموز الفرعونية والمصرية القديمة، واستخدم الألوان الأحمر والأسود ولابد أن أضع لمساتي في كافة التصميمات التى تميزها عن المصممين الآخرين وهذا ما حدث بالفعل.

وعبرت الفنانه رانيا يوسف عن سعادتها الغامرة لحضور حفل مصمم أزياء عالمي مثل مايكل سينكو وترغب فيما بعد بحضور العديد من عروض الأزياء على هذا المستوي.

ومن جانبها أضافت الفنانه روجينا أن عرض الأزياء يعتبر نقلة نوعية كبيرة لمصر ولمدينة العلمين، ويعتبر وجودنا منافسة لعروض الأزياء التى تتم في لندن وباريس وغيرها من المدن العالمية.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الدستور" أن لمصر مكانة كبيرة لدى مصممين الأزياء ويرغبون دائمًا في ترك بصمتهم في مصر ولابد أن يكون في خطتهم بشكل دائم زيارة مصر وتقديم عرض أزياء بها، كما أن التجهيزات التي كانت بالحفل توحي بالمستوي العالمي الذي كنا نحلم به متمنية التوفيق بشكل دائم لخطواتنا فيما بعد.

وشهدت مدينة العلمين انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بعرض أزياء "الفاشون شو" للمصمم العالمي "مايكل سينكو" أول أمس الأربعاء.

يذكر أن الإعلامية إنجي علي، قدمت دعوة خلال تقديمها المؤتمر الصحفي، قائلا " إنها تحلم بإقامة عرض أزياء في العلمين الجديدة، موجهة الدعوة لشريك مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، وهو الدكتور سيد علي قائلة: "عايزين فاشون شو العلمين أسوة بعروض أزياء باريس ولندن والعروض العالمية".