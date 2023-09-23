أبرزها البرتقالي والبيج.. كيف تنسق ألوان الخريف في 2023؟

تبحث عدد كبير من الفتيات خلال تلك الفترة عن أبرز الألوان الخاصة بموضة خريف 2023، وذلك لمعرفة أبرز الألوان التي يمكن الاعتماد عليها خلال تلك الفترة لمواكبة الموضة العالمية، خاصة مع دخول الدراسة، حيث تهتم الفتيات في الجامعات بارتداء كل ما هو جديد في عالم الموضة.

أبرز ألوان الموضة لخريف 2023

وفي السطور التالية، تسلط "الدستور" الضوء على مجموعة من الألوان المميزة في فصل الخريف لعام 2023، وذلك للتسهيل على الفتيات معرفة تلك الألوان وكيفية تنسيقها وفقًا للأزياء العالمية لفصل الخريف.

كيف تنسق اللون البرتقالي خلال فصل الخريف؟

ويتربع اللون البرتقالي على عرض الألوان الخاصة بخريف 2023، وذلك وفقًا لأسبوع الموضة في باريس، فيعتبر اللون البرتقالي من أكثر الألوان المتصدرة عالم الموضة خلال فصل الخريف، ويمكن تنسيق اللون البرتقالي مع اللون الأخضر أو اللون الأسود، كما يمكن إدخل البيج مع اللون البرتقالي.

اللون الوردي الغامق

ومن ضمن الألوان التي تصدرت قائمة الألوان خلال فصل الخريف، اللون الوردي الغامق فيعتبر من الألوان المميزة بشكل كبير خلال فصل الخريف، ويمكن ارتداء هذا اللون مع اللون الأخضر وكذلك اللون الأبيض، وكذلك اللون الأحمر يمكن ارتداءه مع اللون الوردى الغامق، وكذلك اللون الكحلى يعطي إطلالة مميزة خلال فصل الخريف.

كما أن من ضمن الألوان التى تصدرت الموضة في باريس لألوان الخريف اللون الأزرق الغامق، وهو واحد من أهم الألوان المتصدرة لهذا الخريف، ويمكن ارتداءه مع اللون اللبني الفاتح، كما يمكن ارتداءه مع اللون الأبيض وكذلك اللون الوردى الغامق.

ومن ضمن الألوان المتصدرة خلال فصل الخريف لعام 2023، اللون الأوف وايت فيعتبر من الألوان المتصدرة في خريف 2023 بعدما كانت من ضمن الألوان خلال فصل الصيف، فيمكن ارتدائه مع اللون البيج أو اللون البرتقالى الغامق، أو يمكن ارتداءه مع اللون الأحمر خلال فصل الخريف.

ويعتبر اللون الأزرق من الألوان المحافظة بالصدارة في أسبوع الموضة بباريس خلال فصل الخريف، فيمكن ارتداؤه مع اللون الأزرق واللون الأبيض وكذلك اللون الوردى الغامق.