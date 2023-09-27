أسبوع الموضة في باريس.. دور أزياء عالمية وانطلاقة مليئة بالحيوية (صور)

انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أسبوع الموضة بباريس، بمشاركة حوالي 100 مصمم من بينهم لوي فيتون، وشانيل، وهيرميس، وعشرات المصممين العالميين الجدد،67 منها ستقيم عروض الأزياء، بالإضافة إلى دار الأزياء الفرنسية بالمان، التي ستواصل عروضها رغم سرقة جزء من مجموعاتها، ويستمر إلى 3 أكتوبر الحالي.

ووفقًا لموقع hindustantimes، الدور التى ستقدم عروض خلال الأيام المقبلة تشمل ديور، وسان لوران، كوراج، ودريس فان نوتن، ولانفين وجيفنشي.

شهد اليوم الأول من عرض الأزياء مجموعات رائعة من كبار المصممين مثل بيير كاربين وفاكويرا وغيرهما، وقد تمكنت مجموعته المبهرة من الجمع بين تصميماته المزخرفة بالخرز ذات الألوان الكاملة ومجموعة ذكية من السترات والسبنسر والسترات.

تفاصيل العروض الشتوية بأسبوع باريس للموضة

في عرض مجموعة الملابس النسائية الجاهزة لربيع وصيف 2024 لعلامة سان لوران خلال أسبوع الموضة في باريس، قدمت العارضات تصميمات أنتوني فاكاريلو، كما قدمت عارضات الأزياء مجموعة كريستيان ديور النسائية لربيع وصيف 2024.

واستخدمت ديور اللون الوردي باربي والأصفر ماكدونالدز للتعبير عن تصريحاتها المناهضة للتمييز الجنسي في بداية أسبوع الموضة في باريس، والتي كانت مصحوبة بملابس صيفية فضفاضة.

كما قدمت عارضات الأزياء إبداعات فيكتوريا/توماس خلال عرض في أسبوع الموضة في باريس للملابس النسائية لربيع وصيف 2024، مع الشرابات والبدلات والسراويل الفضفاضة، تمتلئ تصميماتها بالأنماط الجريئة بعض الشيء.

تتباهى شركة Saint Laurent المملوكة لشركة Kering بألوان الخريف من اللون البيج والزيتوني والأرجواني والبني الصدئ مع نمط بذلة مرتفع في أسبوع الموضة في باريس.

كما تم عرض النظارات الشمسية وقبعات الطيران والأحزمة الجلدية الطبيعية الإطلالات التي جاءت في الغالب بألوان خريفية مثل البيج والزيتوني والأرجواني والبني الصدئ.

وتستمر عروض المنصة حتى 3 أكتوبر، وتضم العشرات من العلامات التجارية الفاخرة بما في ذلك هيرميس وشانيل ولويس فويتون.