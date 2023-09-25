رقيق و هادئ.. أبرز اتجاهات أسبوع الموضة في ميلانو لربيع 2024

مع انتهاء أسبوع الموضة في ميلانو هناك بعض الاتجاهات الأساسية التي ظهرت هذا العام، حيث كان هناك نقص ملحوظ في البهرجة الإيطالية التي أصبحنا نحبها.

ملابس هادئة

كان هناك نهج جديد للملابس الهادئة، فمع تباطؤ طفرة التسوق بعد الوباء، والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة في العديد من البلدان، من الواضح أن هذا الموسم يدور حول منح العملاء الكلاسيكيات الخالدة كقطع استثمارية لبناء خزانة ملابس لسنوات طوال.



قدم الرجل المسؤول الجديد في دار الأزياء العالمية فيرساتشي ساباتو دي سارنو عرضًا مليئًا بالقمصان والبدلات والفساتين الصغيرة، في هذه الأثناء في توم فورد تمسك المخرج الإبداعي الجديد بيتر هوكينج بالبدلات المخملية الأنيقة والفساتين الطويلة المصنوعة من الجيرسيه المنحوتة حول الجسم.

تم التركيز هذا العام على الملابس الخارجية مع سترات بسيطة تشبه الصندوق لكلا الجنسين ممزوجة بالتنانير الضيقة الخالدة والسراويل الواسعة، مع القليل من الزخرفة.

تضمنت القطع البارزة في العروض فستانًا جلديًا واسعًا بدون ظهر بلون الليمون، وتنورة قصيرة من زهور القماش يمكن ارتداؤها تحت سترة رجالية كبيرة الحجم.

كان هناك إحياء للتسعينيات ولا سيما القمصان المزدوجة والمعاطف الأنثوية بظلال الباستيل من الليمون والأزرق الفاتح والوردي الناعم، وفي عرض فندي اعتمد على الألوان الهادئة وكذلك الفساتين المحبوكة باللون الخوخي الفاتح.

تم التركيز على الأعمال اليدوية، فأكبر ما تعلمته ميلانو هذا الموسم كان هوسها بالحرفية، فشعار "صنع في إيطاليا" ذا وزن كبير بالنسبة لهم، فهذه دولة مليئة بالمصانع التي تديرها عائلات والتي يمكنها صنع أي شيء تقريبًا، حيث ظهر معطف من الحرير النيلي والكشمير مبطن يدويًا بالزهور، ومعاطف انسيابية من الكشمير والتويد المرن، وكانت إحدى الحقائب عبارة عن مستطيل بسحاب من التويد، مع سلسلة مصنوعة من قلادة عتيقة.