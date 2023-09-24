أسبوع الموضة بـ ميلانو لربيع 2024.. قوته في رقته

توافد المشاهير إلى إيطاليا لحضور أسبوع الموضة في ميلانو الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى غدا الاثنين، وكان هناك بعض الأسماء مثل ديمي مور، ناعومي كامبل، وكيت موس، جادن سميث، كريستينا ريتشي، بنديكت كومبرباتش، آيدول البوب ​​الكوري سانا وفرقة الصبي إنها يبن هي بعض الأسماء التي تزين الصفوف الأمامية للحدث.

تعد فندي وتوم فورد وفيرساتشي وجوتشي وبرادا وديزل وروبرتو كافالي وغيرها من العلامات التجارية جزءًا من جدول ربيع 2024 لأسبوع الموضة في ميلانو.

وظهرت كيت موس ونعومي كامبل وديمي مور وكريستينا ريتشي في عرض أزياء فندي لربيع 2024 يوم 20 سبتمبر في ميلانو، بينما كانت نعومي كامبل وكيت موس تحضران عرض أزياء فندي لربيع 2024 في 20 سبتمبر في ميلانو.

سارت جيجي حديد على المدرج خلال عرض أزياء فيرساتشي لأسبوع الموضة في ميلانو يوم 22 سبتمبر في ميلانو بإيطاليا، كما شوهدت العارضة لوري هارفي وهي ترتدي زيًا أحمر خارج عرض فيراغامو خلال أسبوع الموضة في ميلانو في 23 سبتمبر.

ارتدى الزوجان جابرييل يونيون ودواين ويد ظلالاً مختلفة من اللون الأخضر لعرض أزياء فيرساتشي لأسبوع الموضة في ميلانو يوم 22 سبتمبر في ميلانو بإيطاليا.

وظهرت ناتاليا براينت، ابنة أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت لأول مرة كعارضة أزياء لفيرساتشي في أسبوع الموضة في ميلانو.

وصعدت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا إلى المدرج، حيث ارتدت فستانًا أسود مع خط عنق هندسي، أرفقته بأحذية فضية مسطحة وحقيبة يد سوداء بسيطة لمجموعة الملابس النسائية لربيع وصيف 2024.

كما نشرت ناتاليا الابنة الكبرى لكوبي وفانيسا براينت مقطعًا من عرض أزيائها على إنستجرام كتبت: "ما زلت أشعر وكأنني في حلم.. أنا أشعر بالفخر والامتنان".

وظهرت كارا ديليفين بشكل مذهل في عرض أزياء إمبوريو أرماني باللون الأسود بالكامل، ويأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من تعهد العارضة بالانسحاب من وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضها للاختراق على موقع تويتر.