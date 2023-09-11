في يومه الثالث .. أبرز إطلالات النجوم في أسبوع الموضة بنيوريوك

بدء أسبوع الموضة بنيويورك هذا العام رسميًا في8 سبتمبر ويستمر حتى 13 سبتمبر، حيث بدأت الاحتفالات مبكرًا مع الاحتفال بالذكرى الأربعين في 5 سبتمبر، مع تواجد مجموعة من الضيوف والمشاهير أبرزهم ياسمين توكس، وجوان سمولز، وجودي تورنر.

ووفقًا لموقع harpersbazaar أحدث عرض أزياء فيكتوريا سيكريت - في 6 سبتمبر - ضجة كبيرة مع حضور المشاهير من جيجي حديد، ونعومي كامبل، وبريانكا شوبرا، وغيرهن الكثير.

في الواقع، الأفضل لم يأت بعد، فلايزال ينتظر العديد من المتابعين عروض أزياء برابال جورونج، وبروينزا شولر، وسيرجيو هدسون، وأولا جونسون، وغيرهم من المصممين المقرر عرضها في الأيام المقبلة.

وإليكم في سطور أفضل إطلالات حفلات المشاهير من موسم ربيع/صيف 2024 لأسبوع نيويورك للموضة.:

سارة جيسيكا باركر تحضر حفل توزيع جوائز Daily Front Row Fashion Media Awards لعام 2023.

دوف كاميرون

باميلا أندرسون

غريس إليزابيث

ديفون وندسور

لكسندرا داداريو

جينيفر لوبيز تحضر الحفلة التي أقامها كوتش في مكتبة نيويورك

تشارليز ثيرون تحضر حفل J'Adore الخاص بشركة Dior في حديقة بروكلين النباتية

ألكسندرا داداريو تحضر حفل J'Adore الخاص بشركة Dior في حديقة بروكلين النباتية.

ليني كلوم تحضر حفل J'Adore الخاص بشركة Dior في حديقة بروكلين النباتية

وكانت إطلالة جينيفر لوبيز مميزة للغاية في هذا الأسبوع فكل قطعة ترتديها تعتبر مميزة حيث ارتدت معطف كبير الحجم في الليلة الأولى من أسبوع الموضة بنيويورك ووصلت النجمة إلى عرض Coach وهي ترتدي سترة من جلد الغزال تم ارتدائها كفستان، وزوج من الأحذية المصنوعة من جلد الثعبان تصل إلى الركبة، ونظارات شمسية ذات إطار أبيض، ومحفظة فضية، في إطلالة تبدو بها مميزة ومختلفة تميزت بها جينفر لوبيز كعادتها في أسابيع الموضة .