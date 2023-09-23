السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف احتفل المشاهير باليوم الوطني للسعودية؟

السعودية
السعودية

احتفل العديد من المشاهير باليوم الوطنى السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر، وترصد الدستور أبرز احتفالات المشاهير بهذا اليوم، حيث نشرت المطربة أصالة نصري علم المملكة العربية السعودية عبر حسابها على “انستجرام” وعلقت عليه قائلة: "كلّ عام وأنتّ يا وطني في عزّ وشموخ كلّ عام وأنتَ المُحبّ المضياف الغالي على كلّ القلوب.. كلّ عام والسعودية بخير وتقدًم تحت ظلّ منّ أحبّها وأعطاها وأخلص لها قيادتها العظيمة القدوة.. عيدك عيد فرح غامر لوطن حلم وشعب عظيم طيّب".

فيما أهدت نوال الكويتية أغنية للسعودية بهذه المناسبة الوطنية، ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها: "وطن الحلم وتحقيقه.. كل عام والوطن الغالي المحب المعطاء بخير وارتقاء وأمان، وكل عام والسعودية شعبًا وقادة باستقرار وسلام، حفظ الله المملكة العربية السعودية وحماها من كل مكروه، عسى الأفراح ما تفارقكم".

بينما احتفلت بعض الفنانات على طريقتهم الخاصة فى ارتداء أزياء معينة حيث اختارات الفنانة أحلام إضافة لمسة على فستانها الذي ظهرت فيه، ووضعت عليه وشاحا ليناسب أجواء الاحتفال باليوم الوطني والمستوحى من ألوان العلم السعودي.

 

ياسمين دخيل اختارت إطلالة من تيما عابد شاركت تفاصيلها عبر حسابها على انستجرام باللون الأبيض مع تداخل للذهبي معها وكتبت: "شكرًا لقادة هذه الأرض الخصبة التي أزهرت كل عظيم وجميل فينا، وأنبتت من حولنا حياة فاح عطرها الزّكي في كل حينا! شكرًا لهذا الوطن على إيمانه ودعمه، ويده الممتدة لنا.. شكرًا لهذا الشعب على جمال روحه، وأصالة موقفه، وعبق بصمته المميزة أينما حل.. كل عام ووطني ورد وزهر.. أحبك.. أكتبها بكل حبر".

يذكر أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي، يكون يوم 23 سبتمبر وذلك تخليدا واحتفالا بتأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 على يد الملك عبدالعزيز آل سعود وتمكنه من توحيد المملكة تحت راية واحدة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز.

​السعودية​ اليوم الوطني اليوم الوطني السعودي إتحاد عمال السعودية أحلام

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

"ياما دقت على الراس طبول".. أسامة كمال يكشف سبب غيابه عن الشاشة فترة طويلة

القصة الكاملة لفيديو رمى الطماطم فى الصحراء.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر