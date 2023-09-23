كيف احتفل المشاهير باليوم الوطني للسعودية؟

احتفل العديد من المشاهير باليوم الوطنى السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر، وترصد الدستور أبرز احتفالات المشاهير بهذا اليوم، حيث نشرت المطربة أصالة نصري علم المملكة العربية السعودية عبر حسابها على “انستجرام” وعلقت عليه قائلة: "كلّ عام وأنتّ يا وطني في عزّ وشموخ كلّ عام وأنتَ المُحبّ المضياف الغالي على كلّ القلوب.. كلّ عام والسعودية بخير وتقدًم تحت ظلّ منّ أحبّها وأعطاها وأخلص لها قيادتها العظيمة القدوة.. عيدك عيد فرح غامر لوطن حلم وشعب عظيم طيّب".

فيما أهدت نوال الكويتية أغنية للسعودية بهذه المناسبة الوطنية، ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها: "وطن الحلم وتحقيقه.. كل عام والوطن الغالي المحب المعطاء بخير وارتقاء وأمان، وكل عام والسعودية شعبًا وقادة باستقرار وسلام، حفظ الله المملكة العربية السعودية وحماها من كل مكروه، عسى الأفراح ما تفارقكم".

بينما احتفلت بعض الفنانات على طريقتهم الخاصة فى ارتداء أزياء معينة حيث اختارات الفنانة أحلام إضافة لمسة على فستانها الذي ظهرت فيه، ووضعت عليه وشاحا ليناسب أجواء الاحتفال باليوم الوطني والمستوحى من ألوان العلم السعودي.

ياسمين دخيل اختارت إطلالة من تيما عابد شاركت تفاصيلها عبر حسابها على انستجرام باللون الأبيض مع تداخل للذهبي معها وكتبت: "شكرًا لقادة هذه الأرض الخصبة التي أزهرت كل عظيم وجميل فينا، وأنبتت من حولنا حياة فاح عطرها الزّكي في كل حينا! شكرًا لهذا الوطن على إيمانه ودعمه، ويده الممتدة لنا.. شكرًا لهذا الشعب على جمال روحه، وأصالة موقفه، وعبق بصمته المميزة أينما حل.. كل عام ووطني ورد وزهر.. أحبك.. أكتبها بكل حبر".

يذكر أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي، يكون يوم 23 سبتمبر وذلك تخليدا واحتفالا بتأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 على يد الملك عبدالعزيز آل سعود وتمكنه من توحيد المملكة تحت راية واحدة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز.