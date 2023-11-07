الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

واكبي الموضة.. بهذه الطريقة يمكنك تنسيق التيشيرت المخطط

التيشيرت
التيشيرت

تبحث كثير من الفتيات فى الوقت الحالي عن أبرز الأزياء المناسبة مع جو الخريف، خاصة مع التقلبات الجوية التي نعيشها فى الوقت الحالي، وتعتبر واحدة من أكثر القطع المميزة التي يمكن الاعتماد عليها خلال تلك الفترة هو التيشيرت المخطط باللون الأسود.

 ففي مجال الموضة انتشر بقوة التيشيرت المخطط باللون الأسود، حيث ظهرت تلك القطعة فى الكثير من البراندات العالمية، ونستعرض في السطور التالية كيفية تنسيق التيشيرت المخطط لتتمكني من ارتدائه بشكل مميز للغاية خلال فصل الخريف والشتاء.

كيفية تنسيق التيشيرت المخطط

من القطع المميزة التي شيرت المخطط باللون الأسود فكيف تنسيقه خلال الخريف؟

يمكن ارتداء التيشيرت المخطط على بنطلون باللون البيج فيعطيكي مظهر جذاب للغاية، كما يمكن ارتداء التيشيرت المخطط باللون الأسود على بنطلون باللون الأسود يمنحك إطلالة أنيقة للغاية فيمكن الاعتماد عليها خلال فصل الخريف، كما يمكن ارتداء التيشيرت المخطط الأسود على بنطلون باللون الزيتيى وهو ما يعطيك إحساس مختلف تمام ويتماشى مع موضة 2024، فإدخال الألوان النارية يتربع على عرش الموضة خلال شتاء 2024.

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تنسيق التيشيرت الأسود المخطط مع ملابس الشتاء

كما يمكن تنسيق التيشيرت المخطط الأسود مع الجاكت الجينز فيعتبر إطلالة كاجوال ومميزة وتتماشى مع الذهاب للجامعة او العمل فإطلالة تجمع بين الأناقة والراحة في الوقت نفسه لذا يمكن الاعتماد عليها خلال فصل تلك الفترة وكذلك يمكن تنسيق نفس الاستايل خلال فصل الشتاء ولكن مع إضافة بعض التعديلات مع الجاكت أو الإسكارف فيمنحك إطلالة شتوية ومميزة ايضا.

وخلال فصل الشتاء يوجد من التيشيرت المخطط باللون الأسود بلوفرات مميزة ايضا وهو ام يثبت أن هذه القطعة من القطع المميزة والساحرة لذا يمكن الاستمرار فى ارتداها.

المخطط باللون الأسود الخريف والشتاء التيشيرت المخطط باللون الأسود فصل الخريف والشتاء التقلبات الجوية

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