الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نسقي جاكيتك الجينز في شتاء 2024 بهذه الطرق

موضة
موضة

تتسأل كثير من الفتيات عن موضة شتاء 2024، ولا تعلم أغلبهن أن هناك مجموعة من القطع المميزة التى يمكن إستغلالها من الدولاب الخاص بهم والإستيعانة بها من أجل الحصول على إطلالة مميزة، وتلك القطعة هى الجاكت الجينز الذي يتربع على عرش موضة 2024.

كيف يمكنك تنسيق البنطلون البيج مع الجاكت الجينز لتواكبي الموضة؟

فيمكن لكل فتاة تبحث عن الظهور بإطلالة مميزة خلال فصل الشتاء الإستعانة بالجاكت الجينز الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة، ومنها ارتداء البنطلون البيج مع تيشبرت مخطط باللون الأسود وارتداء الجاكت الجينز فتلك الإطلالة مميزة للغاية ويمكن الغستعانة بها خاصة فى تعلكا لفترة، كما يمكن غرتداء الجاكت الجينز على بنطلون باللون الأسود مع تيشيرت باللون الأسود وارتداء الجاكت الجينز الفاتح.

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3 طرق لإتدراء الجاكت الجينز في شتاء 2024 

ويعتبر الجاكت الجينز من القطع المميزة لانه يمكن ارتدائه بأكثر من طريقة، فيمكن ارتداؤه عن طريق ارتداء فستان لونه أسود وجاكت الجيز الغامق وهذا يعطيكى إطلالة انيقة وفى الوقت نفسه مريحة للغاية وتتمشي مع موضة 2024، فتلك الإطلالة من الإطلالات الناعمة للغاية، كما يمكن ايضا ارتداء الجاكت الجينز على البنطلون باللون النبيتي والذي يمنحك إطلالة حيوية ايضا، ويمكن الاعتماد أيضا على ارتداء الجاكت الجينز على التنورات البيضاء فيمنحك إطلالة أنيقية ومرتبة ويتماشي هذا مع دخول فصل الشتاء ايضا.

كيف تنسيقي الجاكت الجينز مع البنطلون الأبيض؟

كما يمكن ارتداء الجاكيت الجينز مع بنطلون باللون الأبيض وتيشيرت ابيض فيساعدك هذا في الحصول على إطلالة مميزة وناعمة للغاية يمكن الإعتماد عليها في تلك الفترة خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالى.

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