الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مايكل سينكو يعرض أزيائه المميزة بجانب ملكة جمال الكون في أسبوع الموضة بباريس

مايكل سينكو
مايكل سينكو

عاد المصمم الفلبيني مايكل سينكو إلى باريس لعرض أحدث مجموعاته المستوحاة من المدينة.

أقيم العرض في فندق ويستن باريس على هامش أسبوع الموضة بباريس، وقال سينكو إن مجموعته من الملابس الجاهزة تحاكي جمال  المدينة باريس كمركز للفن والرقي.

"باريس أكثر من مجرد مدينة.. إنها طريقة حياة، تجسيد للأناقة والنعمة.. إن هذه المجموعة هي رسالة حب إلى النساء اللاتي يجسدن روح باريس، اللاتي يتمتعن بالقوة والثقة والأنوثة والحب".

من خلال عرض مكون من ثلاث مراحل، ظهرت ألوان مميزة الأبيض والأسود والجينز، حيث  تهدف المجموعة التي تضم أيضًا مجموعة صغيرة من الملابس الرجالية إلى الاندماج بشكل أنيق مع الحياة الباريسية اليومية".


كانت ملكة جمال الكون ريبوني جابرييل هي محط الأنظار في العرض، حيث ظهرت بفستان أسود أنيق ثقيل مزين بالكريستال أثناء سيرها على المدرج مع سينكو، وكانت إبرييل هي أول أمريكية فلبينية تتوج ملكة جمال الكون.

سينكو، الذي أطلق علامته التجارية التي تحمل اسمه في دبي عام 2003، اكتسب سمعة طيبة في تصميم فساتين السهرة الرومانسية وملابس الزفاف ذات التنانير الكاملة والمغطاة بالتطريز المعقد، وفي عام 2012 توسع هذا ليشمل تصميم الأزياء الرجالية.

اليوم، يصمم سينكو أزياء المشاهير والملوك حول العالم بما في ذلك ماريا كاري، جنيفر لوبيز، ليدي جاجا، صوفيا فيرجارا، وريهانا، كما ارتدى جيسون ديرولو ونيك جوناس وجيمس ماكافوي قطعه.

في عام 2016 أصبح أول مصمم فلبيني تتم دعوته إلى أسبوع الأزياء الراقية بباريس. ومنذ ذلك الحين عرض مجموعاته بانتظام في المدينة.

في عام 2017 كان وراء واحدة من أكثر لحظات السجادة الحمراء التي لا تنسى في مهرجان كان السينمائي عندما ارتدت أيشواريا راي باتشان فستان سندريلا باللون الأزرق الفاتح وكان مذهلا بشكل لا يصدق.

المصمم الفلبيني مايكل سينكو اسبوع الموضة في باريس فستان السندريلا الكريستال ملكة جمال الكون

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