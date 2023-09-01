عرض أزياء مستوحى من تراث المصريين لـ«مايكل سينكو»

خلال فعاليات مهرجان العلمين، أقيم عرض أزياء للمصمم الفلبينى العالمى مايكل سينكو، يضم العديد من التصميمات الخاصة المستوحاة من الثقافة والفنون المصرية.

شارك فى العرض عدد من أهم المصممين وخبراء الأزياء والموضة فى الحدث الفريد من نوعه الذى قدم تجربة شاملة للتسوق تجمع بين الفن والموضة، بمشاركة عدد من العلامات التجارية وبيوت الأزياء العالمية، إلى جانب نخبة من المشاهير والمؤثرين الإقليميين والعالميين، بهدف الترويج لسياحة الموضة فى مصر وجذب مزيد السياح وتوفير فرصة لترويج أرقى خطوط الموضة العالمية.