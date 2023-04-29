السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أفضل 9 أفكار للديكور لإضفاء لمسة صيفية على غرفة طفلك (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

غرفة نوم الأطفال هي إلى حد بعيد أكثر الغرف إمتاعًا في المنزل، ومع ذلك  فإن حلول التخزين والتنظيم  بالإضافة إلى أفكار التصميم الموفرة للمساحة، كلها مكونات أساسية في إنشاء غرف ألعاب ملهمة.

مع اقتراب فصل الصيف حان الوقت لإضافة الإثارة إلى غرفة نوم طفلك، من اللوحات الفنية الجدارية الزاهية إلى الفراش المبهج، هناك الكثير من الطرق لإنشاء واحة صيفية لأطفالك الصغار.

لذا نوضح ما هي أفضل أفكار الديكور الصيفي لغرفة الأطفال:

1- جدار السبورة: أطلق العنان لإبداع طفلك بجدار سبورة، دعهم يعبرون عن خيالهم على جدار تم تحويله إلى لوحة قماشية بطلاء السبورة.

2- مفروشات مرحة: اجعل وقت النوم أكثر إثارة من خلال تبديل الملاءات العادية مع الفراش الملون والممتع، اختر من بين مجموعة متنوعة من الأنماط الجريئة أو اجعل لون طفلك المفضل يتألق.

3-  اللوحات الفنية الجدارية الملونة: اجعل غرفة طفلك ساطعة بفنون جدارية مرحة وحيوية، حدد الأعمال الفنية التي تعكس اهتماماتهم ، مثل الحيوانات أو الرسوم المتحركة، يمكنك أيضًا السماح لأطفالك برسم الحائط الخاص بهم وتأطيرهم على طول لإطلاق العنان لإبداعهم وتعزيز ثقتهم.

4-  ملصقات الحائط DIY: قم بإنشاء ملصقات الحائط الخاصة بك باستخدام ملصقات الفينيل أو القواطع من الورق الملون. استخدم الملصقات لتهجئة اسم طفلك أو إنشاء مشهد ممتع على الحائط.

5-  ديكور ذو طابع خاص: قم بإنشاء غرفة ذات طابع خاص بناءً على اهتمامات طفلك، مثل البطل الخارق أو الأميرة أو موضوع الفضاء، استخدم الفراش ذي الطابع الخاص وفن الجدران وعناصر الديكور لإضفاء الحيوية على المظهر.

6-  تخزين ممتع: من المهم جعل الطفل جزءًا من تخزين متعلقاته الخاصة بطريقة ممتعة وسهلة بحيث تصبح عادة منذ الصغر. استخدم الصناديق والسلال والأرفف بألوان زاهية وأشكال مرحة لجعل التنظيف أكثر متعة.

7- ديكور مستوحى من الطبيعة: اجلب الأماكن الخارجية إلى الداخل مع ديكور مستوحى من الطبيعة، أضف النباتات أو اللوحات الجدارية التي تعرض حيوانات أو نباتات أو أغطية سرير ذات طابع طبيعي لخلق مساحة تبعث على الهدوء والجاذبية.

8- ديكور السقف: أضف لمسة مرحة إلى غرفة طفلك من خلال تزيين السقف، قم بتعليق الفوانيس الورقية أو أضواء السلسلة أو الهاتف المحمول للحصول على لمسة غريبة.

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