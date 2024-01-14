التوت والزبادي.. تعرف على الأطعمة التي لا ترفع نسبة السكر في الدم

يعد الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، حيث يعد الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات عامل خطر للإصابة بمرض السكري في وقت لاحق من الحياة، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي لمرض السكري، وإن دمج الأطعمة المناسبة في نظامك الغذائي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن.



وفي مقابلة مع موقع HT Lifestyle البريطاني، نصحت الدكتورة سيلينا مارك طبيبة الغدد الصماء، بالتركيز على الخيارات الغنية بالعناصر الغذائية التي لن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم وتعطلها، واقترحت بعض الأطعمة التي لا ترفع نسبة السكر في الدم.

الارز البني:

يمكن التبديل من الأرز الأبيض إلى الأرز البني أو الكينوا، قد يحتوي الأرز البني على نفس السعرات الحرارية ولكنه لن يرفع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة بنفس القدر،

قم بدمج دقيق الدخن / الجوار بدلًا من المائدة.

قم بإضافة العديد من العدس والفاصوليا مثل الفاصوليا والفاصوليا السوداء لأنها لا تسبب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم.

الخضروات الورقية:

يمكن إضافة الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والهس وغيرها إلى النظام الغذائي فهي مليئة بمضادات الأكسدة..



التوت:

يمكن تناول التوت فهو مليء بمضادات الأكسدة ويوفر الفيتامينات والألياف دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.



الافوكادو والمكسرات:

الأفوكادو إذا كان متاحًا والمكسرات مثل اللوز والجوز وزيت الزيتون توفر الدهون الصحية، مما يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم.

السلمون:

يدعم سمك السلمون، الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، صحة القلب بأقل تأثير على نسبة السكر في الدم.

القرنبيط والبروكلي:

يعد القرنبيط والبروكلي بدائل متعددة الاستخدامات ومنخفضة الكربوهيدرات.

بذور الشيا:

يمكن تناول بذور الشيا فهى توفر طاقة مستدامة دون طفرات في نسبة السكر في الدم.



زيت الزيتون:

الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون تجعله خيارًا صحيًا للقلب دون رفع نسبة السكر في الدم.

الثوم:

الثوم له قدرة هائلة على تنظيم نسبة السكر في الدم.

البيض والزبادي اليوناني:

يعتبر البيض والزبادي اليوناني، من الأطعمة الغنية بالبروتين، ومن الاختيارات منخفضة الكربوهيدرات التي تعزز استقرار نسبة السكر في الدم.

القرفة:

قد تعزز القرفة حساسية الأنسولين، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

الكرفس:

يحتوي الكرفس على سعرات حرارية سلبية ويساعد بشكل كبير في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الخيار:

طعام مغذي يحتوي على نسبة عالية من الماء وسعرات حرارية أقل، ويعتبر الخيار بمثابة وجبة خفيفة مثالية.

خل التفاح:

يمكن وضع خل التفاح على طبق السلطة فهو يساعد كثيرًا في تنظيم نسبة السكر في الدم.

وأضافت: “الأهم من ذلك، أثناء تناول وجبات الطعام، التأكد من حصولك على تناول الطعام بشكل صحيح، تناول السلطة أو الخضار أولًا، ثم تناول البروتينات والدهون، ثم تناول الكربوهيدرات والسكريات أخيرًا.

بالإضافة إلى هذه الأطعمة، الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على نظام غذائي متوازن، ذلك سيساعد أيضًا في تقليل كمية السكريات والكربوهيدرات التي تدخل الجسم.