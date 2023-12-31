مرض السكري: مشاكل السكر المستمرة؟ تغلب على تحديات النظام الغذائي لمعالجة مرض السكري

يعد الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، خاصة بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بالحالة، يمكن أن تؤدي بعض الأخطاء في النظام الغذائي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يسبب مضاعفات مع مرور الوقت.

الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية (GI) يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة. يجب أن تكون الكربوهيدرات المعالجة والمكررة مثل الخبز الأبيض والحبوب السكرية والحلويات محدودة لأنها يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا يتبعه انخفاض في نسبة السكر في الدم.

حتى الأطعمة الصحية يمكن أن تساهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها بكميات زائدة، يساعد الاهتمام بأحجام الوجبات على التحكم في السعرات الحرارية ويمنع تحميل الجسم الزائد بالكربوهيدرات.

عدم تناول كمية كافية من الألياف يمكن أن يعيق التحكم في نسبة السكر في الدم. تساعد الألياف على إبطاء امتصاص الجلوكوز، مما يعزز الارتفاع التدريجي في مستويات السكر في الدم، اتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة قد يفتقر إلى الألياف اللازمة.

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى زيادات سريعة في مستويات السكر في الدم. توفر هذه المشروبات سعرات حرارية فارغة دون محتوى الألياف الموجود في الفواكه الكاملة. غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على سكريات مخفية تحت أسماء مختلفة (مثل السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز).

يمكن أن تساهم الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي توجد عادة في الأطعمة المقلية وقطع اللحوم الدهنية، في مقاومة الأنسولين. وهذا يجعل من الصعب على الجسم تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

يمكن أن يؤدي اختيار الحبوب المكررة بدلًا من الحبوب الكاملة إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم. تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف، مما يبطئ عملية الهضم ويساعد على تنظيم إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، البروتين ضروري للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، ومع ذلك، فإن تناول كمية قليلة جدًا من البروتين أو نسبة غير متوازنة من البروتين إلى الكربوهيدرات قد يؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم. قم بتضمين مصادر البروتين الخالية من الدهون في كل وجبة للحصول على نظام غذائي متوازن.

عدم تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم. عند الجفاف، يصبح الدم أكثر تركيزًا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز، يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للصحة العامة، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي الفشل في التخطيط للوجبات إلى خيارات غذائية سيئة وأنماط أكل غير منتظمة. يساعد وضع جدول ثابت للوجبات بأجزاء متوازنة على تنظيم مستويات السكر في الدم طوال اليوم، تخطي وجبات الطعام، وخاصة وجبة الإفطار، يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام مستويات السكر في الدم، عند تفويت وجبات الطعام، قد يعوض الجسم ذلك عن طريق إطلاق المزيد من الجلوكوز في مجرى الدم، مما يساهم في حدوث طفرات.