5 قرارات صحية لإدارة مرض السكري في عام 2024

يواجه مرضي السكر العديد من التحديات الخاصة بهم، بما فيها إدارة المرض بشكل جيد، لذا في هذه السطور نوضح كيف يمكن لمريض السكر إدارة المرض الخاص به.

5 قرارات يجب على مريض السكر الالتزام بها في عام 2024

إعطاء الأولوية للتخطيط الاستراتيجي للوجبات من المهم أن يكون لديك خطة جاهزة لما ستأكله طوال اليوم.

حاول دائمًا اختيار الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أقل.

اختر الأطعمة التي لا تزيد مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

من المستحسن تناول أجزاء صغيرة من الطعام المغري على مدى فترة من الزمن لسد الرغبة الشديدة.

حافظ على حركة جسدك من المهم إعطاء الأولوية للنشاط البدني للحفاظ على صحة جيدة، ولكن من المهم أيضًا إبقائه لطيفًا وتجنب الإجهاد الزائد. يمكن أن تكون التمارين البسيطة مثل المشي أو اليوجا فعالة.

تأكد من ارتداء الملابس والأحذية المناسبة خلال العطلات للحفاظ على جسمك تحت السيطرة.

إذا لاحظت أي تشوهات على بشرتك، فمن الأفضل استشارة الطبيب على الفور لضمان الرعاية والعلاج المناسبين.

الفحص الدوري

المهم للغاية الحفاظ على فحص مستمر لمستويات السكر في الدم. يمكن إجراء المراقبة في الوقت الفعلي من خلال أدوات CGM مثل Freestyle libre. حاول البقاء في هذا المستوى المناسب من 70 إلى 180 ملجم/ديسيلتر لمعظم اليوم، ويفضل حوالي 17 ساعة من اليوم. من خلال القيام بذلك، يمكنك إدارة مرض السكري بشكل فعال وبهذه الطريقة، أنت رئيس مرض السكري الخاص بك، وليس العكس.

تنظيم دورة نومك

غالبًا ما نعطل روتين نومنا بسبب العادات السيئة أو العمل. ومع ذلك، فإن الحصول على ساعات كافية من النوم الجيد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة جيدة. كما أنه يساعد على تجنب الحرمان من النوم، مما قد يؤثر سلبًا على مستويات الجوع أو الرغبة الشديدة لديك. بالإضافة إلى ذلك، يلعب النوم دورًا حيويًا في دعم عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، وهو أمر ضروري عند إدارة مرض السكري

إدارة الإجهاد

عندما تشعر بالتوتر، ينتج جسمك هرمونات التوتر التي تزيد من مستويات السكر في الدم ويمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع ضغط الدم وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب. لتخفيف التوتر، حاول الانخراط في الأنشطة الترفيهية مثل الاستماع إلى الموسيقى أو اليوغا أو الرقص. بالإضافة إلى ذلك، قضاء الوقت مع أحبائك أو مناقشة ما تمر به مع أحد المتخصصين يمكن أن يخفف من مستويات التوتر.