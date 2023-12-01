هل الهرولة أفضل من المشي العادي للسيطرة على مرض السكري؟

تقول دراسة حديثة إن المشي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، ولكن تسريع الوتيرة يمكن أن يضاعف الفوائد، كلما مشيت بشكل أسرع، تمكنت من إدارة نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

أوصت الجمعية الأمريكية للسكري بالمشي 10000 خطوة لتقليل خطر الإصابة بالسكري، ومع ذلك، تقدم دراسة جديدة فكرة مثيرة للاهتمام تربط بين وتيرة المشي وتقليل خطر الإصابة باضطراب التمثيل الغذائي.

تقول دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، إن المشي السريع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة بنسبة 40٪ تقريبًا، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على مدة المشي فحسب، بل أيضًا على شدته التي يمكن أن تساعد الأشخاص على الحفاظ على ثباتهم. مرض السكري في الخليج.

حديث الخبراء: فوائد المشي السريع