الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يؤثر مرض السكري على الأعصاب؟

مرض السكري
مرض السكري

يؤثر مرض السكري على الأعصاب بشكل كبير، ويعرف هذا الأثر باسم "أعراض الأعصاب السكرية"، وتحدث هذه الأعراض عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب.

أعراض تأثير مرض السكري على الأعصاب 

-ضعف العضلات والتنميل: يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب في ضعف العضلات والتنميل في الأطراف، وخاصة في القدمين والأيدي.

-المشاكل الهضمية: يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب في الجهاز الهضمي إلى المشاكل الهضمية مثل الإمساك والإسهال والغثيان.

-المشاكل في الجهاز التنفسي: يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى المشاكل في الجهاز التنفسي مثل صعوبة التنفس والتنفس الشهوي.

-المشاكل في الجهاز القلبي والوعائي: يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى المشاكل في الجهاز القلبي والوعائي مثل ارتفاع ضغط الدم والشعور بالدوخة.

ويجب على المصابين بمرض السكري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحد من تطور أعراض الأعصاب السكرية، كما يجب عليهم مراجعة طبيبهم بانتظام لتقييم حالتهم وضبط مستوى سكر الدم.

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توجد بعض الطرق التي يمكن اتباعها للوقاية من تلف الأعصاب، وتشمل:

-مراقبة مستويات السكر في الدم: يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

-الحفاظ على وزن صحي: يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الحفاظ على وزن صحي ومتوازن، حيث إن السمنة تزيد من خطر تلف الأعصاب.

-ممارسة التمارين الرياضية: يمكن للتمارين الرياضية المنتظمة المساعدة في الحفاظ على صحة الأعصاب وتقليل خطر تلفها.

-الإقلاع عن التدخين: يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الإقلاع عن التدخين، حيث إن التدخين يزيد من خطر تلف الأعصاب.

-اتباع نظام غذائي صحي: يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث إن التغذية السليمة تلعب دورًا هامًا في الوقاية من تلف الأعصاب.

-تجنب المشروبات الكحولية: يجب تجنب تناول المشروبات الكحولية أو تقليل استهلاكها، حيث إن المشروبات الكحولية يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب.

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