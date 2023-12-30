مفاجآت وتغييرات كبيرة تنتظر مواليد برج الثور في 2024.. خبيرة فلك تكشفها

تحدثت رحاب منيعم، الخبيرة في علم الفلك والأبراج، عن توقعاتها لمواليد برج الثور في العام المقبل.

قالت منيعم إن كوكب المشتري، الذي يعتبر كوكب الحظ، سيكون في صالح مواليد هذا البرج، خاصة في النصف الثاني من العام، مشيرة إلى أن يوم ١٩ أبريل ٢٠٢٤ سيكون يوما مهما، حيث سيحدث اقتران بين المشتري والأورانوس، مما سيجلب مفاجآت وتغييرات كبيرة في حياتهم.

وتابعت الخبيرة أن بعض هذه التغييرات ستكون إيجابية، وبعضها سيكون غير متوقع، لكن ليس بالضرورة سلبي، وأضافت أن مواليد برج الثور سيشهدون تحسنا في علاقاتهم الزوجية، وتغييرا في أنشطتهم المهنية، سواء كانوا يعملون في التجارة أو لديهم مشاريع خاصة، أو كانوا يتعاملون مع قيادات أو مدراء جدد في عملهم.

ونصحت مواليد برج الثور بأن يكونوا حذرين في الفترة ما بين ٩ يونيو ونصف يوليو، لأنهم قد يواجهون بعض المشاكل مع شركائهم في العمل أو أزواجهم، بسبب العصبية التي قد تسيطر عليهم في هذه الفترة.