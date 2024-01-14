مع انتشار أدوار البرد.. 10 اطعمة تعزز مناعة الجسم لمواجهة الأمراض

حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار أدوار البرد والإنفلونزا، بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، وأهابت المواطنين محاولة تجنب الخروج في الطقس السيء ومحاولة الحفاظ على صحتهم قدر الإمكان.

ويعد التأكد من تناول نظام غذائي غنيًا بالعناصر الغذائية والتي تعزز المناعة، إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بدور نشط في الحفاظ على صحتك وعافيتك.

الحصول على مجموعة متنوعة من الأطعمة والمواد المغذية في نظامك الغذائي أمر ضروري

وبحسب موقع "Hindustan times" فإن جسمك يستخدم العناصر الغذائية ويمتصها بكفاءة أكبر عندما تأتي من مصادر غذائية كاملة مثل الفواكه والخضروات، بدلًا من الأطعمة المصنعة أو المكملات الغذائية.

ويعد الحصول على مجموعة متنوعة من هذه الأطعمة والمواد المغذية في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا مقارنة بالتركيز على واحد أو اثنين فقط بكميات كبيرة، وفي التقرير التالي بعض الخضروات التي يجب دمجها خلال النظام الغذائي اليومي.

1. فيتامين ج – الحمضيات والخضراوات:

يعتقد أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفي والفلفل الأحمر الحلو والقرنبيط والفراولة واللفت والكيوي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهو أمر أساسي لمكافحة العدوى.

2. بيتا كاروتين – الخضروات الجذرية والخضراوات:

يتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، وهو فيتامين مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد الأجسام المضادة على الاستجابة للسموم، مثل الفيروسات، ومنه الجزر والسبانخ واللفت والمشمش والبطاطا الحلوة والقرع والشمام كلها مصادر كبيرة للبيتا كاروتين، وفيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، لذا فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية سيساعد على امتصاصه، وهو مزيج رائع لتعزيز المناعة.

3. فيتامين هـ – المكسرات والبذور والخضروات:

فيتامين E هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو أساسي في تنظيم ودعم وظيفة الجهاز المناعي، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين E المكسرات والبذور والأفوكادو والسبانخ.

4. مضادات الأكسدة – الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي ثبت أنها تعزز وظيفة الجهاز المناعي، كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية التي قد تساعد في إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم في الخلايا التائية، مما يقلل الالتهاب في الجسم ويساعد على مكافحة العدوى.

5. فيتامين د – أشعة الشمس والأسماك والبيض:

فيتامين د ضروري لوظيفة المناعة ويساعد على تنظيم الاستجابة المناعية للجسم، ويمكن العثور على فيتامين د في سمك السلمون والتونة المعلبة وصفار البيض والمشروم، يمكن لجسمك أيضًا تصنيع فيتامين د مع التعرض لأشعة الشمس لمدة 13-15 دقيقة فقط ثلاث مرات في الأسبوع.

6. البروبيوتيك، صحة الأمعاء والمناعة:

يحتوي الزبادي، والكبوتشا، ومخلل الملفوف، والمخللات، وفول الصويا، وأنواع معينة من الجبن على البروبيوتيك، ومن المعروف عنها أنها تساعد في تحفيز جهاز المناعة لمحاربة الأمراض، يحدد الميكروبيوم أو البكتيريا الجيدة الموجودة في جهازك الهضمي كيفية معالجة العناصر الغذائية الأخرى والبكتيريا الضارة في جسمك، مما يجعل البروبيوتيك ربما واحدة من أهم وظائف المناعة، ويساعدك الميكروبيوم على معالجة العناصر الغذائية ويعمل أيضًا كحاجز إضافي لمحاربة البكتيريا والفطريات الضارة.

7. الثوم – معزز للخلايا التائية:

يحتوي الثوم على مركبات تساعد جهاز المناعة على محاربة الجراثيم بعدة طرق من خلال تحفيز الخلايا المهمة لمحاربة الأمراض والمساعدة في تنظيم جهاز المناعة، فهو يساعد على تعزيز إنتاج الخلايا التائية المقاومة للفيروسات ويمكن أن يقلل من كمية هرمونات التوتر التي ينتجها جسمك والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بكامل قوته.

8. فيتامين ب6 – تعزيز الجهاز اللمفاوي وخلايا الدم الحمراء:

فيتامين ب 6 ضروري لتكوين خلايا دم حمراء جديدة وصحية، ويساعد في الحفاظ على الجهاز اللمفاوي، يعد الدجاج والديك الرومي وأسماك المياه الباردة مثل السلمون والتونة والحمص والموز وحبوب الإفطار المدعمة والخميرة الغذائية خيارات رائعة لتناول فيتامين ب 6.

9. الماء – الترطيب والمناعة:

يساعد الماء على إنتاج اللمف الذي يحمل خلايا الدم البيضاء وخلايا الجهاز المناعي الأخرى عبر الجسم، هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار والبطيخ والكرفس، إذا كنت تواجه صعوبة في شرب الماء العادي، جرب كوبًا من الشاي الأخضر مع الليمون أو البطيخ أو الخيار أو الماء المملوء بالنعناع للحصول على مشروب قوي لجهاز المناعة، وفكر في الترطيب المناسب كوسيلة لتسهيل وصول العناصر الغذائية المعززة للمناعة إلى المكان الذي تحتاج إليه الخلايا في جسمك.

10. الزنك – المحار والدواجن والفاصوليا:

تحتاج خلايا الجهاز المناعي إلى الزنك لتعمل كما ينبغي لها، الزنك معدن لا يخزنه جسمنا أو ينتجه، في حين أن المحار يحتوي على أعلى محتوى غذائي من الزنك، هناك العديد من الخيارات الأخرى مثل المحار والدواجن واللحوم الحمراء والفاصوليا، يوجد الزنك أيضًا في الحبوب المدعمة وبعض أنواع الخبز، ولكن أفضل امتصاص له يأتي من الأطعمة الحيوانية.